Jennifer Hermoso exhibe a hombre por insultos machistas en redes: “¿Eres tonta?”

La futbolista de Tigres, Jennifer Hermoso, atraviesa un momento complicado, esto después de que denunció ser víctima de insultos en redes sociales.

¿Qué sucedió?

Fue mediante una historia en su cuenta de Instagram, donde la futbolista española reveló un audio que le envió un usuario de nombre Pedro Antonio Alonso Ruiz, quien se burla de su aspecto físico por los tatuajes que tiene.

“¿Pero tú tienes pit*? Es que no me queda claro. Yo supongo que sí por los tatuajes que llevas en el brazo, que pareces mi padre. Estás levantando la Copa del Mundo como si fuera un trozo de morcilla”, se escucha en el audio.

Eso no fue todo, ya que el usuario también utilizó palabras despectivas hacia la jugadora de las Amazonas haciendo referencia al beso no consensuado por parte de Luis Rubiales, asegurando que debería estar agradecida en lugar de quejarse.

“Tú eres tonta o eres subnormal? Yo quiero que me lo expliques. A mí, un calvo como Rubiales me da un beso y es que me vuelvo gay nada más para que me entierren dinero: y venga dinero, y venga dinero... Y encima te quejas. Tú lo que eres es tonta. Ese es el problema que tienes, que eres subnormal. Yo le doy un morreo y me saco el coñ* ahí. Te dice: ¿un piquito? Y tú se lo das y ahora te quejas. Tienes el coñ* como una puerta, asquerosa”, finaliza el audio.

De acuerdo con medios españoles, la futbolista de 34 años tiene planeada realizar una denuncia contra esta persona que, por su acento, podría ser de su misma nacionalidad.