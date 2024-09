Verstappen amenaza con dejar la F1 por castigos de la FIA

Max Verstappen no está contento con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) debido a la sanción que le impusiera por decir la palabra jodido (Fuck) ante los medios de comunicación, por lo que podría considerar dejar la Fórmula 1.

Previo al Gran Premio de Singapur, fue cuestionado sobre que Checo Pérez fue más rápido que él en Azerbaiyán, a lo que el neerlandés respondió: “No lo sé, reglajes diferentes. Desde que empecé las clasificaciones sabía que el coche estaba jodido (‘the car was fucked’)”.

Por este motivo, la FIA los castigó con “trabajos de interés público”, lo que provocó la la molestia del tricampeón de la Fórmula 1, además de que calificó la situación como “tonterías”.

“No hay absolutamente ningún deseo de dar respuestas largas allí cuando te tratan así. Nunca he sentido que tuviera una mala relación con ellos. Incluso este año, hice trabajo voluntario con comisarios junior. Les hice una entrevista de media hora con todo preparado, así que también intenté ayudar”, señaló en primera instancia.

“Tienes pequeños favores o lo que sea, , ¿y luego te tratan así? Esto no funciona así. Por supuesto, que no se puede insultar a la gente, eso es bastante sencillo. Creo que nadie quiere hacerlo. Pero en realidad todo es demasiado blando. Y sinceramente, es una tontería. Es súper tonto lo que estamos tratando”, complementó.

Para después comentar que este tipo de situaciones lo harán considerar su permanencia en la máxima categoría del automovilismo.

“Quiero decir que este tipo de cosas deciden definitivamente mi futuro también. No puedes ser tú mismo o tienes que enfrentarte a este tipo de tonterías. Creo que ahora estoy en la etapa de mi carrera en la que no quieres estar lidiando con esto todo el tiempo. Es realmente agotador. Por supuesto que es genial tener éxito y ganar carreras, pero una vez que has conseguido todo eso, ganar campeonatos y carreras, entonces también quieres pasártelo bien”, agregó.

Max Verstappen está en la búsqueda de su cuarto título de Fórmula 1; sin embargo, esta temporada ha resultado un tanto complicada. Si bien ganó siete carreras en las primeras 10, ya no ha podido subir a lo más alto del podio en las últimas ocho. No obstante, todavía marcha como líder del campeonato de pilotos con 331 unidades, seguido de Landon Norris (McLaren) con 279 puntos.