“Quiero regresar al deporte lo mucho que me dio”: Ale Orozco no descarta ser titular de la Conade

Alejandra Orozco Loza decidió poner fin a su exitosa carrera en París 2024, siendo una de las atletas más brillantes en la historia de México, consiguiendo dos preseas olímpicas: una plata en Londres 2012 y un bronce en Tokio 2020.

En entrevista exclusiva con Publimetro Deportes, reveló cuáles son sus proyectos a futuro, entre los que destacan dar conferencias a las nuevas generaciones. Además, aseguró que no le cierra las puertas a ejercer algún cargo público en un futuro, como ser titular de la Conade.

¿Te visualizas siendo entrenadora o estando involucrada en tu deporte?

Creo que sí estaré de alguna manera cercana al deporte desde diferentes ángulos, para mí es regresar lo mucho que a mí me dio, el deporte tiene esa capacidad de cambiar vidas y de dar conocimiento y experiencia. Tengo que aterrizar muchas cosas que tengo para ver desde qué ángulo o con qué proyecto. El tema de las conferencias lo disfruto, la verdad es que a mí se me hace una gran oportunidad de contar historias porque yo aprendí escuchando historias y procesos, o viendo caminos. Siempre estaré dispuesta a platicar cómo es el trasfondo, lo que se dice en el detrás de cámaras, porque yo sí creo que los atletas no contamos todo lo que vivimos siempre, y ahí ya lo puedes compartir más.

Alejandra Orozco quiere seguir involucrada en el deporte tras su retiro en París 2024. Foto: Diego Reyes (Miguel Romero)

¿En algún momento te veremos ejerciendo un cargo público o como titular de la Conade?

Nunca digas nunca. Por lo pronto no está en mis planes. Al final no son puestos fáciles, llevan una gran responsabilidad y un gran compromiso. Necesitas un conocimiento y al final eso es algo que a mí me ilusiona, de ya estar desde otro ángulo ya no como atleta activo, pero también poder tener tiempo de aprender y tener más conocimiento, más experiencia, más acercamiento a diferentes temas. Entonces no te podría decir sí o no, pero sí creo que estoy con esa ilusión de aprender y de absorber todo lo que pueda para después regresar al deporte desde la vía que me toque hacerlo.

¿Qué enseñanzas te dejó este deporte? ¿Te hubiera gustado cambiar algo de tu carrera?

Me dejó enseñanzas y herramientas no solo como deportista, sino que me voy a llevar siempre a lo que decida hacer, sobre todo la resiliencia, el compromiso, el enfoque, el trabajo duro. La confianza, el tener una buena planeación, un buen equipo. Sé que el hubiera no existe, pero sí me hubiera gustado en alguna etapa más adolescente como que disfrutarlo un poco más, siento que tuve momentos en los que tuve oportunidades y no las vi, no las supe valorar o no las entendí, pero me llevo muchas cosas buenas. Aprendí de los logros y de las derrotas, me llevo muchas personas también que estuvieron conmigo prácticamente los 20 años.

¿Cuál consideras que fue el momento que marcó tu carrera?

La medalla de Londres me marcó mucho en muchos sentidos personales y profesionales porque tuve que entender precisamente que los procesos para todos son diferentes, que cada quien tiene su propia fórmula para llegar a su meta. Tokio, junto con Gaby (Agúndez) también fue importante para las dos, porque siento que fue volver a sentir el fruto de tu trabajo 9 años después en un podio, pero siendo una persona diferente, con un cuerpo y mente diferente. En París fue el retiro, es algo que siempre voy a tener guardado, el tema de la inauguración, de ser abanderada, me acuerdo y me emociono.