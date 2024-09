Amaury Vergara: “Hemos invertido fuerte por jugadores que no rindieron”

En los últimos años, las Chivas han tenido serios problemas a la hora de entrar en el mercado de fichajes, ya que al mantener su política de solo jugar con mexicanos, las opciones se reducen drásticamente teniendo que recurrir a futbolistas que no han dado la talla con los colores del equipo tapatío.

Sobre esto, el dueño del equipo, Amaury Vergara, decidió romper el silencio y en el podcast ‘Guardianes de la Tradición’, dar sus impresiones sobre algunas de las llegadas más cuestionadas en el club.

“Nos hemos equivocado, yo me he equivocado, y lo digo. Me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes por jugadores que no rindieron o no dieron lo que tenían que dar”, comentó.

A esta destacada declaración, el mandatario agregó que muchas personas consideran que se maneja con una actitud displicente hacia el club, eligiendo a las personas equivocadas para el armado del equipo y posteriormente entrando de lleno en lo deportivo, situación que negó contundentemente.

“Tenemos que ser muy inteligentes, porque la gente dice ‘no quieres gastar dinero, te vale madre’. Al contrario, me importa tanto que cuidaré con las personas que están a cargo, el director deportivo, el Técnico, porque también dicen ‘es que Amaury se mete’. Yo dejo que el director deportivo haga su trabajo”, sentenció.

¿Dardo al Chicharito?

Es importante mencionar que luego de haber dado esta declaración, los aficionados comenzaron a asociarla con la llegada de Javier Hernández, debido a que el delantero ha tenido más de cuatro lesiones, perdiéndose partidos cruciales en la Liga MX.

Un dato destacado de su fichaje con el rebaño es que desde su regreso al torneo mexicano, el goleador se ha perdido 15 encuentros, participando solo en 17 tres y aportando un solitario gol y una asistencia.

Actualmente, Hernández se recupera de una lesión muscular del bíceps femoral izquierdo que tiene un periodo de recuperación mínimo de tres semanas por lo que se perderá el duelo ante Monterrey del fin de semana, el Clásico Tapatío ante Atlas de la Fecha 11 y volvería hasta 19 de octubre para la visita ante Pachuca luego de la Fecha FIFA.