Dr. Simi entrega 7 millones de pesos a los medallistas en los Juegos Paralímpicos 2024

Los paraatletas mexicanos lograron dejaron en alto en nombre del país en los Juegos Paralímpicos París 2024 tras haber ganado 17 medallas, para regresar a ser reconocidos por aficionados así como por las empresas que hicieron el compromiso de darles un premio si conseguían alguna presea y en Publimetro tuvimos la oportunidad de conversas con algunos de ellos.

Este lunes 23 de septiembre, la empresa Farmacias Similares llevó a cabo un evento donde cumplieron su compromiso para premiar a los campeones olímpicos con las recompensas, que en total sumaron una cifra de 7 millones de pesos mexicanos.

Previamente, al inicio de la justa veraniega, Víctor González Herrera, presidente ejecutivo del corporativo de la empresa mexicana, declaró que otorgarían 1 millón de pesos a los medallistas de oro,500 mil pesos para los que se colgarán la lámina de plata y 200 mil para los que consiguieran la presea de bronce.

Entre los ganadores del oro se encuentran: Arnulfo Castorena, Gloria Zarza y Juan Pablo Cervantes; en la plata, Ángel Camacho, Haideé Aceves, Gilda Cota, Luis Nájera; finalmente, en el bronce, Alberto Gutiérrez, Rosa Guerrero, Osiris Machado, Diego García y Amalia Pérez.

Las reacciones de los medallistas

Los mexicanos medallistas en la capital francesa hablaron sobre las sensaciones vividas en los paralímpicos, además de los retos que representó subirse al podio y hablaron sobre su próximo objetivo que será llegar a Los Ángeles 2028.

“Muy feliz y contento de saber que a mis 19 años logré ser el máximo medallista en París 2024. Me siento fuerte para Los Ángeles, disfrutaré el momento y este premio con mi familia”, mencionó Jesús Camacho.

Por otra parte, Jesús Castillo, quien ganó su segunda medalla desde Río 2016, habló lo que significa para él volver a subirse al podio después de ocho años: “Es algo muy satisfactorio, muy contento de haber subido al podio de buena manera. El nivel paralímico ha estado subiendo de muy buena manera y quiero retirarme en Los Ángeles, mantenerme ahí es mucho sacrificio”.

Jesús Castillo Jesús Castillo, ganador del bronce en París 2024. Imagen: Marisol Argumedo.

“Estoy muy contento, con estrategias nuevas después de 24 años logré tener el primer lugar. Me siento impulsado por mi familia y con este premio los sacaré, esto no me va a durar toda la vida y seguiré adelante”, dijo Arnulfo Castorena, paraatleta olímpico desde Sydney 2000.

Las historias se mostraron presentes en el evento, donde Gilda Cota, ganadora de su primera medalla paralímpica en sus primeros Juegos, ya que fue diagnosticada en 2020 con esclerosis multiple y dijo sentirse conmovida de motivar a tantas personas que sufren su enfermedad.

“Es agradecimiento, dedicatoria a todas las personas que padecemos la enfermedad y si se puede. Para mí es bien bonito tener esta medalla, pero más recibir tantos mensajes que yo soy la inspiración de esas personas de seguir con su vida”.

Gilda Cota Gilda Cota, ganadora de plata en sus primeros JJ.PP. Imagen: Marisol Argumedo.

Finalmente, Haideé Aceves expresó su emoción por subirse al podio por primera vez en unos Paralímpicos y ganar dos medallas, además de externar su opinión sobre la llegada de un nuevo titular a la Conade.

“Muy satisfactorio después de todos esos juegos ganar no una, sino dos veces. Son años y años de trabajar, me siento con mayor seguridad para hacer un papel mejor en Los Ángeles y estaré cuatro años preparándome, muy contenta de terminar un proceso y empezar uno nuevo”.

“A finales del año tendré una prueba mundial en Guadalajara y para el próximo año otras más. Rommel Pacheco es un excelente atleta, ha estado de este lado y yo sé que hará las cosas muy bien y yo espero lo mejor de esa nueva administración”, sentenció la doble medallista en París.