“No era nuestro problema”, Tuca Ferretti justifica la falta de apoyo a protesta del Veracruz

Lo dicho por Ferretti no corresponde con lo que pasó ese día

En el Apertura 2019 los jugadores del Veracruz protestaron por la falta de pagos por parte de la directiva; sin embargo, los Tigres no mostraron empatía con sus colegas y aprovecharon para marcar dos goles. A cinco años de ese momento, Ricardo Ferretti —entrenador en ese entonces de los regios— justificó lo sucedido.

Durante la emisión de Futbol Picante de este 23 de septiembre, Ricardo Peláez revivió el tema y cuestionó al Tuca por la falta de apoyo a los elementos de los Tiburones rojos.

Sin embargo, el entrenador brasileño se lavó la manos y las de los que eran sus jugadores, afirmando que nunca les dijeron nada.

“En primer lugar, nunca nos dijeron anda”, dijo Ferretti, aunque Peláez reviró comentando que era obvio lo que sucedía y que todos sabían lo que pasaba con el conjunto veracruzano.

Después el Tuca indicó que ellos sacaron la pelota y cuestionó que los Tiburones volviera a poner en movimiento el balón. “No nos dijeron nada, antes del partido, ‘oye, no nos pagan’... Nosotros ‘qué onda, esto es problema de ustedes’, pero, ok, antes del partido ¿qué hace el equipo? Agarra y la tira para afuera... ¿Para qué la sacas?”, mencionó Ricardo.

“Se pensó, ‘sabes qué, ya quieren jugar’. ¿Qué problema de nosotros? Tú tienes tu equipo, no le pagas, no le esto, no el otro, ¿qué culpa tengo yo?”, agregó el Tuca.

¿Qué pasó en el Veracruz vs. Tigres?

El 18 de octubre del 2019, Veracruz se enfrentó con Tigres en la jornada 14 del Apertura 2019. Cuando el árbitro dio el silbato inicial en el Estadio Luis Pirata Fuente, los locales tocaron el balón, pero después no se movieron.

Pasado más de un minuto, Sebastián Jurado despejó y los Tigres empezaron a jugar, pese a que los Tiburones rojos seguían sin presentar resistencia. Ante esto, Luis ‘Chaka’ Rodríguez disparo a portería y marcó el primer tanto del juego.

Tras la anotación, los locales volvieron a poner en movimiento la redonda y ahí fue cuando Edgar Dueñas sacó hacia la banda y al volverse reanudar el partido, André-Pierre Gignac hizo el segundo tanto.

Finalmente, el Veracruz comenzó a jugar y se disputó el encuentro completo, el cual finalizó 3-1. En ese campeonato los Tiburones terminaron por ser desafilados por la Federación Mexicana de Futbol.