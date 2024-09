Avilés Hurtado perdona a Berterame y pide que no lo inhabiliten

Avilés Hurtado le solicitó a su equipo, el FC Juárez, retirar la solicitud de inhabilitación de Germán Berterame, delantero del Monterrey, pese a la lesión que le provocó en la jornada 8 del Apertura 2024.

El pasado 18 de septiembre, los Bravos y Rayados se enfrentaron en el Estadio BBVA y en ese encuentro Berterame le cometió una falta a Hurtado, la cual provocó la fractura en el espiral del peroné y daños en el ligamento deltoideo y cápsula anterior del tobillo derecho; por lo que el colombiano se pierde lo que resta del torneo, por lo menos.

Debido a esto, Juárez solicitó ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol que se inhabilitara al atacante argentino. Sin embargo, todo cambió este 24 de septiembre, cuando el equipo fronterizo dio a conocer que retirara la protesta.

“La directiva de FC Juárez estuvo evaluando la solicitud de inhabilitación para el jugador de Rayados. En este análisis, lo más importante para nuestra institución ha sido escuchar al primer afectado: Avilés Hurtado, quien manifestó a la directiva su deseo de no perjudicar la actividad deportiva de su compañero de profesión, entendiendo que ningún jugador desea estar lejos de las canchas, independientemente de la razón que lo ponga en esa situación”, informó la institución en un comunicado.

“Aunque Avilés reconoce que la jugada es imprudente por parte de Germán Berterame, reflexionó en que no existe intención alguna de lastimarlo y, en una muestra de gran empatía y generosidad, pidió a la directiva no proceder con la solicitud de inhabilitación ante la Comisión Disciplinaria”, señala el documento.

Pese a que Germán no será inhabilitado, sí fue sancionado por dos partidos debido a la expulsión directa que recibió, aunque ya cumplió un juego de suspensión, al no poder participar ante el Mazatlán de la jornada 9 del Apertura 2024.

Rayados pagará sueldo de Hurtado

Luego de que los Bravos de Juárez dieran marcha atrás en su petición de inhabilitar a Germán Berterame, este martes se dio a conocer que el Monterrey pagaría el sueldo de Avilés Hurtado.

De acuerdo con información de Jaqueline Almodóvar de Fox Sports, la Pandilla tomó la decisión de apoyar a Juárez de esta forma.

“Rayados pagará el sueldo de Avilés Hurtado hasta que el delantero de FC Juárez se recupera de la fractura de peroné que provocó Germán Berterame. De esta forma, y en una acción de buena voluntad, Monterrey acompañará la rehabilitación de Avilés, quien al final pidió a la directiva de Bravos no solicitar la inhabilitación de Berterame ante la Liga MX”, publicó en X.