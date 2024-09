Raphael Varane pone fin a su brillante carrera futbolística

Este miércoles 25 de septiembre, el mundo del futbol recibió un duro y contundente golpe al darse a conocer el retiro del multicampeón francés, Raphael Varane.

Fue mediante redes sociales que el exfutboliosta del Real Madrid anunció a sus seguidores su despedida del rectángulo verde, señalando su agradecimiento al deporte y todas las experiencias que le ha regalado llenándose de logros al rededor del mundo.

“Dicen que todo lo bueno debe llegar a su fin. En mi carrera he asumido muchos desafíos y he superado casi todo lo que se suponía que era imposible. Reflexionando sobre estos momentos, es con inmenso orgullo y un sentimiento de satisfacción que anuncio mi retiro del juego que todos amamos”, compartió.

Asimismo, Varane confesó que la razón por la que decidió colgar los botines tan pronto en su carrera es su intención por mantenerse en un buen nivel sin llegar al punto de sobreexplotar su imagen dentro del terreno de juego y mostrar su bajón de intensidad en los partidos.

“Me mantengo en el más alto estándar, quiero salir fuerte, no solo aferrarme al juego. Se necesita una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas diferentes. Me he caído y me he levantado mil veces, y esta vez, es el momento de parar y colgar mis botas con mi último partido ganando un trofeo en Wembley”, sentenció.

¿Cuál es el siguiente paso de Raphael Varane?

En su comunicado de despedida, Varane da a entender que se mantendrá en Italia para iniciar con nuevos proyectos, aunque no aclara de que se trata, menciona que pronto compartirá más información sobre su futuro.

“Y así, una nueva vida comienza. Me quedaré en Como. Simplemente, sin usar mis botas y espinilleras. Algo sobre lo que estoy deseando compartir más pronto… gracias por hacer este viaje más especial de lo que mis sueños más salvajes jamás podrían prever. Gracias, futbol. Con amor, Rapha” concluyó.