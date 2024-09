Bad Blood 2024: ¿Dónde y a qué hora ver el evento de la WWE?

Las semanas han transcurrido en el mundo de los encordados dando pie a la aparición de un nuevo evento en la industria del entretenimiento deportivo. Bad Blood 2024 es la función de la WWE con la que se pretende dar seguimiento a las grandes historias que se mantienen en la compañía, teniendo como aditamento especial las múltiples estipulaciones de las luchas de la cartelera.

En primera instancia debemos mencionar que este evento no es nuevo en la compañía de lucha libre, sino que viene del pasado regalando cierta nostalgia en los aficionados por la fuerte historia que registra. Recordar que la primera edición del mismo fue en 1997 en el Kiel Center de San Luis, Misuri, ahí The Undertaker y Shawn Michaels protagonizaron el primer Hell in a Cell de la historia.

Posteriormente, el PPV In Your House: Bad Blood tendría otras ediciones en 2003 y 2004. Ahora, desde el State Farm Arena en Atlanta, el aclamado evento apunta a volver a lo más alto cumpliendo con las expectativas.

Referente a algunos de los combates destacados que podremos ver en la noche, está el seguimiento a la disolución que vivió el Judgment Day recientemente. En primera instancia con el enfrentamiento Finn Balor vs. Damian Priest y posteriormente con el duelo entre Liv Morgan y Rhea Ripley.

Bad Blood WWE Especial

Asimismo, veremos más del drama que mantiene The Bloodline con Cody Rhodes y su sorpresivo aliado Roman Reigns, quienes luego de medirse en WrestleMania unirán fuerzas para derrotar a uno de los stables más sólidos del momento en la compañía.

¿Cuál es la cartelera completa del evento?

CM Punk vs. Drew McIntyre en un Hell in a Cell Match

Rhea Ripley vs. Liv Morgan (C) por el Campeonato Mundial Femenino con Dominik Mysterio encerrado en una jaula de tiburón sobre el ring

Finn Bálor vs Damian Priest

Roman Reigns y Cody Rhodes vs The Bloodline (Solo Sikoa y Jacob Fatu)

¿Dónde y a qué hora ver el evento?

Hora: 16:00 Tiempo del Centro de México

Fecha: Sábado 5 de octubre

Estadio: State Farm Arena

Transmisión: WWE Network y Fox Sports Premium