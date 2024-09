Danna Paola revela que tuvo una relación con un crack del futbol brasileño

Las relaciones entre futbolistas y actrices o cantantes son muy comunes en el medio del espectáculo y ahora se ha dado a conocer que la mexicana Danna Paola sostuvo una relación con uno de los más grandes futbolistas brasileños de la actualidad.

La intérprete participó en el programa ‘La Revuelta’, donde confesó que sostuvo una relación con un jugador de gran nivel y de mucha fama.

El conductor David Broncano empezó a cuestionarla si se trataba de un elemento del Real Madrid, a lo que la actriz negó. “No, no. Yo ya he estado con futbolistas que no voy a decir”, dijo en primera instancia.

“He estado con futbolistas que tienen el rollo de estar con actrices y cantantes. He tenido mis experiencias, todas ellas buenas, pero entiendo que la profesión es demandante y la mía también. Entonces no compaginamos”, complementó.

Después de varias preguntas, un elemento del programa comentó: “Sí que sale. Neymar, ¿no?”, a lo que ella contestó “Sí, nos conocimos”.

Broncano siguió insistiendo en el tema y le señaló a Danna “Se le ve cachondo, se le ve gracioso”, a lo que la mexicana respondió “Claro”. Además aclaró que esto se dio cuando Neymar jugaba con el PSG.

Ante esto, el presentador apuntó “Ahí tenía tiempo para otras cosas”, y ella señaló, entre risas. “un poco, sí. ¡Dios mío! Esto nunca lo había dicho”.

De acuerdo con lo dicho por Danna Paola, la relación se pudo dar entre 2017 y 2023, que fue el periodo en el que Neymar jugó con el París Saint-Germain. En ese último año fue cuando dejó al conjunto francés para fichar con el Al-Hilal de Arabia Saudita.