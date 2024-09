¿Le tiene miedo? Bivol revela que el Canelo no lo ha lo buscado para la revancha

Saúl Canelo Álvarez únicamente ha tenido dos derrotas a lo largo de su carrera, una contra Floyd Mayweather en 2013 y otra más ante Dmitry Bivol en mayo de 2022.

El ruso se llevó la contienda contra el mexicano por decisión unánime, conservando su cintura del peso semipesado por la Asociación Mundial de Boxeo.

A más de dos años de aquella reyerta, el pugilista tapatío confirmó previo a su combate contra Edgar Berlanga que buscaría la revancha contra Bivol si este gana su pelea del próximo 12 de octubre.

“Voy combate a combate. Ahora mismo estoy centrado al cien por cien en Berlanga y luego vendrán otros rivales en el futuro... Nunca se sabe. Siempre hay una posibilidad. Si Bivol gana su próxima pelea, me gustaría aprovechar esa oportunidad para la revancha”, mencionó en entrevista para BoxingScene.

Dmitry Bivol venció al Canelo Álvarez en las 175 libras. Foto: Ethan Miller/Getty Images

Bivol le responde

Estas declaraciones llegaron a oídos del propio boxeador ruso, quien no dudó en responder al mexicano y le lanzó un dardo al mencionar que, en su momento, estuvo disponible para otorgarle la revancha al mexicano, pero este nunca lo buscó.

“Después de mi primera pelea con Canelo, yo estuve disponible para pelear la revancha, pero él escogió un par de otras peleas. Nos dimos cuenta de que teníamos que seguir adelante con mi carrera, y yo he avanzado”, mencionó para iFL TV.

En ese sentido, Dmitry Bivol aseguró que no le cierra las puertas a una revancha con el Canelo, aunque aseguró que por lo pronto, esta centrado en su combate ante Artur Beterbiev el próximo 12 de octubre, por el título indiscutido del peso semipesado.

“Si nuestros caminos se vuelven a cruzar, no hay problema, podemos tener la revancha. Pero, por ahora, solo estoy concentrado en el 12 de octubre. Pensar en una revancha con Canelo (Álvarez) no es que sea mirar atrás, sino mirar hacia un lado. Me distrae”, sentenció.