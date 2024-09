“No les gusta entrenar”: Hijo del Santo sobre lo que falta en los luchadores para ser ídolos

La lucha libre es sin duda uno de los deportes más laureados en México debido a la pasión que desprende, su posición en la cultura nacional y los grandes ídolos que han enamorado generaciones enteras.

Lamentablemente, de esto último podemos mencionar que cada vez es más difícil ver grandes figuras que tengan el reconocimiento del país entero, así como sucedió con nombres como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, etc. y sobre ello, El Hijo del Santo brindó su opinión.

Fue en una entrevista exclusiva de Publimetro que el Enmascarado de Plata se animó a responder el cuestionamiento sobre las consignas pendientes que tienen algunos luchadores para poder dar el salto de superestrellas a ídolos.

“No quiero generalizar, pero preparación. La lucha libre no es un show, un teatro o una coreografía, la lucha libre es un combate cuerpo a cuerpo, pero a muchos compañeros nuevos no les gusta entrenar, no quieren aprender y quieren hacer cosas que ven en la tele imitando, eso no te hace un ídolo”, mencionó.

El Hijo del Santo

Asimismo, El Hijo del Santo, que se ha encargado de forjar una carrera envidiable en los cuadriláteros, aseguró que también hace falta ese acercamiento con el público para que las nuevas estrellas puedan subir un peldaño ante los aficionados.

“Otra cosa que falla es el acercamiento con el público. Tú no puedes ofender al público con groserías, tienes que respetarlos, ser accesible con ellos y la prensa. Hay muchos que llegan a una ciudad y no les gusta ir a la radio o el periódico para hacer promoción, pero es una inversión para que al promotor le vaya mejor y a ti también”, señaló.

Finalmente, el gladiador habló sobre algunos nuevos luchadores que pierden el piso muy rápido, dejando de lado la pasión y el amor por la disciplina que ha enamorado a todo un país.

“Tener los pies bien puestos en la tierra porque muchos jóvenes que salen en la tele ya no se sienten El Santo, sino The Rock o Hulk Hogan. Se les mueve el piso y hay que recordar que entre más alta la caída más dolorosa es”, sentenció.