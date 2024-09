Prensa británica asegura que ‘Checo’ Pérez se retira en el GP de México

La Fórmula 1 se alista para su etapa en el continente americano, y la salida de Daniel Ricciardo ha sorprendido a todos, especialmente con el cierre de temporada tan cerca. A esta noticia se suma un rumor de la prensa británica sobre la posible salida de Sergio Pérez junto al australiano.

¿Qué se dice sobre ‘Checo’?

En un programa del Canal 4 en Inglaterra, el periodista David Coulthard afirmó que la destacada actuación del mexicano en el Gran Premio de Azerbaiyán no garantiza su permanencia hasta 2026, como indica su contrato. Esto sugiere que podría ser reemplazado por Red Bull la próxima temporada.

Los rumores sobre la salida de Pérez de la escudería austriaca lo han acompañado durante toda la temporada, especialmente debido a su falta de resultados en esta campaña. Varios medios presentes en el paddock de la máxima categoría sostienen que podría anunciar su retiro en el Gran Premio de México.

Joe Saward, reconocido periodista británico de F1, declaró recientemente que el piloto de 34 años ha acordado con Red Bull un plan para anunciar su retiro en la carrera de la Ciudad de México, evitando así un despido que podría perjudicar las ventas de la escudería en el continente americano, particularmente en México, donde la afición es una de las más leales y compradoras de mercancía en el mundo.

“Un rumor interesante en Singapur sugiere que Pérez y Red Bull han convenido un plan para que él anuncie su retiro en México, lo que le proporcionaría una salida más amable que un despido, minimizando así el impacto en las ventas de Red Bull en América”, comentó Saward.

¿Cuánto tiempo más habrá ‘rey de las calles’?

Recientemente, Sergio Pérez aclaró la polémica generada tras expresar su deseo de pasar más tiempo con su familia, lo que llevó a diversos medios a especular sobre su retiro al finalizar esta temporada. Sin embargo, dejó claro que su intención es continuar con Red Bull hasta el final de su compromiso.

“Mi contrato es por dos años, lo cual es mucho tiempo en la Fórmula 1, pero sé que el final se acerca. Admiro a Fernando Alonso y lo que está haciendo a su edad (43 años), pero no creo que yo corra tanto tiempo como él. No es que no me guste, es que tengo hijos pequeños y quiero pasar mucho más tiempo con ellos”.