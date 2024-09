México cierra las puertas a Julio Urías en la Selección de beisbol

El gerente de la Selección Mexicana de Beisbol, Benjamín Gil, dejó en claro que Julio Urías no será considerado para formar parte del equipo tricolor, al afirmar que las acusaciones de violencia doméstica en contra del lanzador mexicano lo inhabilitan para representar a nuestro país.

¿Qué declaró Benjamín Gil?

Julio Urías ha estado en el ojo del huracán tras ser acusado de violencia familiar, lo que provocó su separación de los Dodgers de Los Ángeles en la MLB, las repercusiones de esta situación han sido profundas, afectando no solo su carrera profesional, sino también su inclusión en la Selección nacional.

Benjamín Gil es nombrado como el nuevo entrenador / Mexsport

Gil subrayó que hay aspectos legales que están fuera de su control y que, en este momento, sería irresponsable ofrecer un comentario sin conocer todos los detalles.

“Lo que sí te puedo decir es que le deseo la mejor de las suertes a Julio, que pueda rectificar lo sucedido y corregir los temas que tiene que corregir en su vida personal. Lo que tengo entendido es que él no puede participar con la selección”, comentó Gil.

La decisión del manager mexicano se basa en los acontecimientos recientes que han envuelto a Urías, quien fue arrestado por violencia doméstica en un par de ocasiones, estos hechos generaron una gran polémica y pusieron en tela de juicio la imagen del lanzador mexicano.

También reconoció que la situación legal del lanzador es compleja y que desconoce a fondo los detalles del caso; sin embargo, afirmó que las acusaciones son graves y que no pueden ser toleradas.

ARCHIVO - Julio Urías de los Dodgers de Los Ángeles lanza ante los Bravos de Atlanta, el viernes 1 de septiembre de 2023, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill, archivo) AP (Mark J. Terrill/AP)

“Me creo inteligente, pero en realidad no lo soy. En temas legales desconozco, no sé si hay temas legales en EU, en Los Ángeles, en California, sería irresponsable opinar con algo que no sé”, agregó el también manager de los Charros de Jalisco.

La decisión del manager generó un gran debate en el mundo del beisbol mexicano; mientras algunos aplauden la postura del manager, otros consideran que se debe dar una segunda oportunidad a Urías.