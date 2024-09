Buffon confiesa: “Los goles de Borgetti y Ronaldo fueron los más increíbles que recibí”,

Uno de los porteros más emblemáticos de la historia del futbol, Gianluigi Buffon, reveló en una reciente entrevista cuáles consideran los goles más sorprendentes que recibió a lo largo de su carrera, el italiano destacó el tanto de Jared Borgetti en el Mundial de Corea-Japón 2002 y la chilena de Cristiano Ronaldo en la Champions League como dos de los más increíbles que enfrentó.

¿Cómo fue la comparación de Buffon?

En el Mundial de 2002, la Selección mexicana sorprendió a todos al enfrentarse a Italia en un crucial partido del Grupo G; a pesar de las expectativas, fue el equipo dirigido por Javier Aguirre quien logró imponerse en el juego.

Después de una larga jugada en la que Cuauhtémoc Blanco centró el balón, Borgetti, de espaldas al arco, ejecutó un remate improvisado que sorprendió a Buffon, quien no pudo reaccionar a tiempo, “Fue uno de los goles más bonitos que me marcaron”, expresó el arquero, recordando la extrañeza de no entender cómo sucedió el gol.

Por otro lado, el remate de Cristiano Ronaldo, realizado en un partido de Champions contra la Juventus, se grabó también en la memoria del portero, en una jugada espectacular, Ronaldo conectó una chilena monumental desde atrás, dejando a Buffon sin posibilidad de respuesta, “Te sorprende porque no esperas algo así”, comentó el portero sobre la belleza y la dificultad de ambos goles.

Ambos momentos no solo reflejan la calidad técnica de los atacantes, sino también la capacidad de sorpresa que puede tener el futbol, Buffon, que ha enfrentado a los mejores delanteros del mundo, considera que estos goles son excepcionales, no solo por su ejecución, sino por el impacto emocional que tuvieron en su carrera.

“Normalmente, incluso cuando recibes gol, entiendes cómo se desarrolla la acción, cómo dispara el atacante, cómo se definirá. Estos dos goles, el revés de Ronaldo y el cabezazo de Borgetti, no los entendí; te sorprende porque no esperaba que sucediera algo así”, añadió el guardameta italiano.

Estas dos anotaciones quedarán por siempre en la memoria de Buffon y de los aficionados al fútbol. Son un claro ejemplo de la magia y la belleza que puede ofrecer este deporte.