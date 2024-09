“Dije que no me gustabas”: Danna Paola lanza épica burla al Atleti tras vetarla de su estadio

La cantante mexicana, Danna Paola, se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a que el Atlético de Madrid la vetó de su estadio por mostrar su fanatismo al archirrival, Real Madrid.

¿Qué dijo Danna?

Fue durante una entrevista para el programa español, La Revuelta, donde la también actriz de 29 años, expresó su amor por el conjunto merengue.

“Soy madridista, ¿por qué más? Estoy muy emocionada porque voy a verlos por primera vez el domingo contra el Atlético”, respondió Danna al ser cuestionada sobre por qué entonó el himno merengue.

Tras estas declaraciones, el Atleti canceló la presentación de Danna Paola junto a Abraham Mateo en el show del medio tiempo del derbi madrileño, en el Estadio Metropolitano. Aunque nunca se especificó el motivo, muchos aficionados aseguraron que se debió a lo que mencionó en esa entrevista.

Danna se burla del Atlético

Como era de esperarse, la intérprete de “Mala Fama” no se quedó de brazos cruzados y mediante sus redes sociales aprovechó para lanzar una contundente respuesta al equipo colchonero.

Fue en su cuenta de TikTok donde Danna subió un video con la playera del Real Madrid en la que, en tono de burla, menciona la frase: “Yo una perra. No, no te llamé perra, dije que no me gustabas”.

Es importante mencionar que Danna Paola confesó que es seguidora del Real Madrid gracias a su novio Alex Hoyer, quien es fiel fanático del equipo.