“Rompo vestidores y soy un asco”: Chicharito sorprende con contundente declaración

Javier Chicharito Hernández no atraviesa su mejor momento con el Guadalajara, ya que solo ha podido marcar un gol desde su llegada a principios de 2024.

Aunado a ello, el máximo goleador histórico de la Selección mexicana ha enfrentado polémicas debido a que diversos medios lo señalan como el encargado de romper el vestidor de Chivas.

Chicharito explota contra la prensa

En medio de estos rumores, el exgoleador del Manchester United decidió romper el silencio y mediante un stream de Kick, estalló contra la prensa al ironizar todos los malos comentarios que recibe después de ser cuestionado sobre su relación con su compañero, Cade Cowell.

“No me llevo bien con nadie de Chivas. Acuérdense que la prensa siempre tiene razón. Acuérdense, soy super grillero, soy muy mal compañero, rompo vestidores y que no sé nada de futbol, acuérdense. Soy odioso, o sea, soy un asco. La prensa siempre tiene la razón, siempre. Y no quiero contradecir a la prensa. ¿Cómo? Uno sigue disfrutando, creciendo. Y las cosas, futbolísticamente, van a mejorar”, mencionó.

Asimismo, Chicharito Hernández reconoció que, aunque no atraviesa un buen momento futbolístico a nivel personal, Chivas ha logrado un crecimiento importante, destacando que el torneo pasado el equipo llegó hasta la semifinal.

Que sí, que en el presente futbolístico no se está dando individualmente, pero grupalmente estamos creciendo muchísimo todo el equipo. Llegamos a una semifinal, Chivas, llevo una semifinal en mi primer torneo y no andaba al cien. Pero bueno, las cosas individualmente van a mejorar futbolísticamente, estoy seguro. Eres el villano de una historia mal contada. La voy a adoptar. O sea, si tú la dijiste o la agarraste de demás, no importa. Soy el villano en una historia mal contada”, añadió.

Pro último, el delantero de 36 años dejó en claro que, a pesar de que las cosas no se le estén dando con el Guadalajara, nada borrará la trayectoria que tiene.

No es el fin de mi carrera ni el fin de la historia, pero imaginémonos aquí, imaginémonos. No cosas chingonas, imaginémonos al revés. Imagínate que no hago ya ningún gol más en Chivas y me retiro en un año, que no va a pasar. Pero imagínate, eso no va a quitar nada de la carrera que tengo, nada. La prensa no me conoce, por más que ellos crean. Pero ellos venden, ellos necesitan vender. Lo que más sigue vendiendo es la polémica”, sentenció.