Sale a la luz emotivo video del Chicharito apoyando a la Hormiga González tras su lesión

Este fin de semana los aficionados rojiblancos fueron testigos del duro momento en el que su joven delantero tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión, pronosticando una larga recuperación en el torneo. Ante ello, una de las estrellas del vestuario, Javier Hernández, mostró su liderazgo apoyando al juvenil en un emotivo momento que fue captado en cámara.

En redes sociales comenzó a circular un clip de la transmisión de Chivas TV en donde se puede ver como tras la lesión, la Hormiga González sale devastado a los vestidores y tras él, Chicharito aparece para abrazarlo y darle unas palabras de apoyo en las que reconoce su sentimiento de impotencia y tristeza.

“¿Qué es lo que te duele? ¿Qué no podrás jugar y que no vas a estar? Tranquilo, no hay prisa. Yo lloré mucho y me diste ánimo, entonces me hace identificar y no le tengo miedo a esas lesiones. Te pregunto para identificar, tú sabes que sientes y si quieres lo lloramos, pero cuando tú empiezas a identificar algo, la certidumbre te tranquiliza un poco”, mencionó el goleador mexicano

Es importante mencionar que el clip también se puede apreciar cuando el 34 del rebaño rompe en llanto mientras el exSeleccionado Nacional se sienta a su lado y lo abraza para consolarlo. Este gesto hizo reaccionar a los aficionados, quienes aplaudieron su actitud como líder del vestuario.

¿Cuál es la lesión de González y cuánto tiempo estará fuera?

Luego de que el delantero pidiera su cambio y saliera entre lágrimas del partido, el cuadro rojiblanco ha iniciado con los estudios físicos del futbolista. Sorpresivamente, no se ha revelado un parte médico del club, pero se puede intuir que todo se trata de una contractura muscular que estaría alejando al delantero de las canchas por dos o tres semanas.