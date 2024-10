Exclusiva: Clavadista Gaby Agúndez pide ayuda a Claudia Sheinbaum

Gabriela Belem Agúndez García es una clavadista mexicana oriunda de La Paz, Baja California que, a sus 24 años, ya presume de una medalla olímpica de bronce en Tokio 2020.

En entrevista exclusiva con Publimetro Deportes, la atleta tricolor dio su opinión sobre la llegada de Rommel Pacheco a la Conade y también solicitó apoyo a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para resolver el tema de las becas de los deportistas de disciplinas acuáticas.

¿Cuál es tu opinión respecto a la llegada de Rommel Pacheco como titular de la Conade?

Conozco a Romel, de la misma disciplina acuática que yo, me tocó verlo de chiquita cuando él entrenaba y se preparaba para sus competencias. Me tocó que en algún momento me diera algún consejo o palabra de aliento que me ayudara, nos tocó ser compañeros de selección, me ha tocado ver lo dedicado y comprometido que es. Estoy segura de que viene con toda la disposición. Tenemos fe en que esta problemática con las disciplinas acuáticas se va a resolver. Pedir que haya disposición, que se voltee a ver, que se tomen cartas en el asunto con esta situación. Para uno como atleta fue bastante complicado este ciclo olímpico con todo este tema de la falta de apoyos, ojalá que para el próximo proceso haya un poquito más de tranquilidad, ojalá que el próximo dirigente Romel Pacheco haga lo que esté en sus manos desde su trinchera para poder apoyar al deporte mexicano.

Gaby Agúndez confía que se solucione pronto el problema de becas a los deportistas acuáticos. (Diego Reyes)

¿Qué mensaje le puedes mandar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para resolver este conflicto?

Pedirle a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se voltee a ver el deporte mexicano, que se nos tome en cuenta, que se nos reconozca. Siempre he dicho que no pedimos nada extra, por ejemplo, ahora que lo viví tal cual digo ‘yo solamente pido que se me reconozca y valore los logros que he tenido, los resultados que tengo, el esfuerzo que hago para alcanzar esas medallas’. El mexicano se caracteriza por ser aguerrido, apasionado. Tenemos en verdad mucha fe de que el siguiente ciclo olímpico va a ser un ciclo con más tranquilidad.