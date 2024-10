“La camiseta del Tri es top 3 de las que más pesan en el mundo”: Santiago Giménez

Santiago Giménez es sin duda uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad. Sus grandes actuaciones con el Feyenoord lo han llevado a ser la esperanza de muchos en la Selección Mexicana, pero lamentablemente, desde su primera convocatoria no ha podido destacar como se espera, generando algunos comentarios negativos en su contra.

Sobre esto, el delantero se tomó el tiempo de hablar en el programa de Fox Sports, La Última Palabra, donde señaló que si existe presión al ser el delantero centro del representativo debido a que la pasión que inunda al país pone todas las miradas en su accionar a cada convocatoria.

“Hablando de camisetas, México tiene el top tres de las que más pesan en el mundo del futbol. Somos 120 millones de mexicanos y todos aman el futbol, entonces cada que juegas te ven todos. No sé en qué otro país vivan así el deporte y eso hace que esta sea de las que más pesa”, aseguró el canterano de Cruz Azul.

Asimismo, a Giménez se le preguntó por la posibilidad de que, en su percepción, el entorno de la Selección sea muy duro con él, referente al tema de las críticas por su rendimiento y su señalamiento al momento de disputarse un torneo importante, respondiendo que él le debe más al equipo nacional por darle la oportunidad de jugar.

“Yo elegí México porque me sentía identificado con el país. Cien por ciento (ha sido recíproca conmigo), el venir a la Selección Mayor con 18 años, que me dieran la oportunidad de representar a mi país en torneos tan significativos como Copa Oro, Copa América y el cariño que he recibido, todo lo que me ha dado México, creo que yo le quedo a deber”, sentenció el goleador mexicano.