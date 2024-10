Chivas vs. Atlas: ¿Dónde y a qué hora ver el Clásico tapatío?

Llegó la jornada 11 del Apertura 2024 de la Liga MX, en la que el duelo que acapara las miradas es el Clásico tapatío entre Chivas y Atlas; sin embargo, el Rebaño Sagrado llega a este compromiso en medio de una tempestad, pese a tener un amplio dominio sobre los Zorros.

Los rojiblancos reciben a los rojinegros en el Estadio Akron, recinto que es una fortaleza para el Guadalajara, debido a que domina a la Academia en esta cancha.

Desde que se inauguró este inmueble el 30 de julio de 2010, Chivas y Atlas se han enfrentado en 19 ocasiones, en las que el Rebaño se ha impuesto en nueve ocasiones, han igualado en cinco choques y solo han perdido cinco veces.

El primer enfrentamiento en el Akron fue el 3 de octubre de 2010, durante la jornada 10 del Apertura 2010, en el que igualaron a dos tantos. Mientras que su último choque fue en la jornada 12 del Apertura 2023, cuando los locales se impusieron con un contundente 4-1.

Con estos antecedentes, los rojiblancos llegan como favoritos para el Clásico, lo que deja a los Zorros como las víctimas.

Incógnita en Chivas

Sin embargo, el Guadalajara llega a este partido en medio de la incertidumbre sobre lo que pasará con su entrenador. En los últimos días se ha manejado la posibilidad de que Fernando Gago deje al club para dirigir a Boca Juniors de Argentina.

Gago está en su segundo torneo al frente del Rebaño Sagrado, pero el Clásico tapatío podría ser su último partido si decide volver a su país y con el equipo de sus amores.

Hasta el momento, ni Fernando ni el club se han expresado sobre este tema. Por otro lado, el centrocampista Fernando Beltrán aseguró que confían en su director técnico.

“En realidad es un tema que a mí no me incumbe. No sé nada, lo he visto por fuera en redes sociales y no sé si vaya a pasar o no. Por ahora lo que puedo decir es que nosotros confiamos en él y él en nosotros”, dijo en conferencia de prensa. “Eso es lo más importante: que hemos respondido y él nos ha respondido”.

Paridad de números

En lo que se define la situación al interior del Guadalajara, estos equipos se verán las caras este sábado y llegan muy parejos en sus números. Por un lado, el Rebaño se ubica en la octava posición, con 15 puntos, resultado de cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas. Aunque solo han ganado dos partidos de sus últimos cinco compromisos, han empatado uno y perdido dos.

Del otro lado están los rojinegros, que son novenos con 13 unidades, tras ganar cuatro, empatar dos y perder cuatro duelos; no obstante, han caído en cuatro de sus últimos cinco partidos de liga.

