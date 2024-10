Santiago Giménez: “Duele que revienten a Chicharito porque no valoran lo que ha hecho”

En recientes años, la realidad de Javier Hernández ha cambiado drásticamente en el futbol, pasando de ser aclamado por todo el país y jugar en todo momento, a ser reprochado por los aficionados y sufrir múltiples lesiones que lo mantienen lejos de las canchas.

A pesar de ello, aún hay personas que tienen la figura de Chicharito en lo más alto del futbol mexicano por todo lo hecho en su carrera profesional. Uno de ellos es Santiago Giménez, quien en entrevista con ESPN habló sobre el delantero de las Chivas, la admiración que le tiene y su deseo por jugar con él en Selección Mexicana.

“Me gustaría jugar con Chicharito, de doble nueve. Para mí es un ejemplo a seguir en todos los sentidos, como persona, como ser y como jugador. Lo que él ha logrado, muy pocos jugadores lo han podido hacer y yo quiero seguir sus pasos”, comentó.

Asimismo, el artillero del Feyenoord expresó su sentimiento por ver como la afición ahora lanza comentarios en contra del goleador de Chivas, asegurando que olvidan lo mucho que el exReal Madrid ha dado por el futbol mexicano y el equipo nacional.

Chicharito Hernández solo ha marcado un gol desde su regreso a Chivas. Foto: Mexsport

“Duele porque por más de que si hay que exigirles a los jugadores creo que no valoran lo que ha hecho y tampoco valoran el que Chicharito mucho tiempo y ahorita pone la bandera de México en alto”, sentenció.

¿Santiago Giménez ha quedado a deber en Selección Nacional?

Finalmente, el canterano de Cruz Azul se refirió a su momento en el representativo azteca, donde no ha podido explotar como se esperaba, dejando sensaciones agridulces en los aficionados.

“Estoy consciente de que en Selección Mexicana he quedado a deber, no hay por qué mentirlo. El delantero necesita hacer goles y en la Selección me ha ido mal en ese aspecto. Las estadísticas son bajas, pero nadie me puede recriminar que no lucho, corro y entrego todo cuando entro a la cancha, eso me deja tranquilo. Una vez que se destape un gol, vendrán los demás”, comentó.