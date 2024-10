¡Lo que hubiera sido! Santiago Giménez confiesa que pudo llegar a un histórico de Italia

(Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

El pasado mercado de fichajes fue una montaña rusa de emociones para los aficionados mexicanos y para Santiago Giménez, quien parecía poner un pie fuera del Feyenoord para fichar por algún equipo grande de Europa. Lamentablemente, luego de que se cerrara la ventana de traspasos, el artillero se quedó en Rotterdam mientras los rumores de su salida se disipaban.

Sin embargo, la extensión de su estadía en la Eredivisie no fue por una falta de oportunidades, sino por una falta de tiempo en algunas ofertas importantes. Así lo explicó el delantero en entrevista para ESPN, donde señaló que en el último día de fichajes el Milan lo buscó para ficharlo, pero no les alcanzó el tiempo para cerrar la operación.

“El último día del mercado, fueron horas muy intensas. El Milan fue el que me buscó y mandó oferta al Feyenoord y no acordaron en ese momento porque era corto el precio y tiempo. Ir al Milan sería un sueño para mí, es uno de los clubes más grandes del mundo. Cuando era chico crecí con Ronaldo, Ronaldinho, Kaka. Al final, no se dio, pero que haya interés de clubes así te hace sentir importante y sigue abierta esa opción, puede ser”, comentó el delantero.

¿Por qué Santiago Giménez no salió del equipo?

Recordar que sumado a esta oferta, el equipo Nottingham Forest presionó fuerte para poder hacerse con los servicios del goleador esta temporada, pero finalmente no se concretó porque en palabras del propio Giménez, se priorizó el jugar Champions League y esperar nuevas ofertas por clubes más grandes de Europa.

“Se juntaron muchas circunstancias. Creíamos que era el momento perfecto para salir luego de dos años y haber logrado la copa, la supercopa y la liga, pero hay cosas que no estaban en nuestras manos. Hubo intereses, pero solo tuvimos dos ofertas formales y decidimos quedarnos en Feyenoord un año más por la Champions, porque quedaba mercado y había acercamiento de muchos clubes también”, Finalizó.