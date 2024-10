¿De qué va a querer joven? ‘Canelo’ Álvarez sorprende al atender una taquería

El multicampeón mexicano, Canelo Álvarez, sorprendió a sus seguidores al hacer una aparición inesperada en una taquería en Guadalajara, donde decidió poner a prueba sus habilidades culinarias; mientras busca a su próximo oponente, Saúl se reencontró con sus raíces al participar en la venta de tacos en el negocio de su hermano, Ricardo Álvarez.

¿‘Canelo’ vendiendo tacos?

El momento se volvió viral en redes sociales, mostrando a Saúl en acción: calentando tortillas, sirviendo carne y preparando tacos, esto recuerda a sus humildes comienzos, cuando de joven vendía paletas de hielo para ayudar a su familia. Ahora, en la cúspide de su carrera, no duda en apoyar el negocio familiar, demostrando que nunca olvida de dónde viene.

A través de videos y fotos compartidas en las redes sociales, los fans pudieron ver a Canelo disfrutar de un día en la taquería “El Pastor del Rica”. No solo se limitó a cocinar; también se sentó a comer junto a su hermano y otros amigos, compartiendo risas y buen ambiente con el personal y los clientes. La presencia del campeón mundial atrajo a numerosos aficionados, quienes no querían perderse la oportunidad de ver a su ídolo en un contexto tan familiar y cercano.

Uno de los momentos más memorables fue cuando Canelo decidió recrear su famosa entrada al ring, animando a los trabajadores de la taquería a unirse a él. Con la canción “Martes 13″ de Luis R. Conriquez sonando de fondo, el boxeador les mostró cómo hacerlo, convirtiendo una simple comida en un espectáculo.

La taquería no solo se llenó de comensales, sino de fanáticos que querían vivir la experiencia de ser atendidos por el propio Canelo. En lugar de los guantes, el boxeador se puso un mandil y, al ritmo de “No Tacos, No Life”, sirvió tacos de pastor a quienes lo rodeaban.