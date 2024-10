Veljko Paunovic condena los actos de Roberto Alvarado: “pedir perdón no es suficiente”

El mundo del futbol sigue en shock luego de que el atacante de Chivas, Roberto Alvarado, decidiera lanzar un petardo a la sala de prensa del equipo mientras se encontraban reporteros dentro. Sobre eso, múltiples reacciones han surgido condenando el accionar del Seleccionado Nacional o minimizando lo ocurrido.

Uno de los que se animó a dar su opinión fue el exestratega de Guadalajara, Veljko Paunovic, quien no dudó en asegurar que aunque no le toca a él opinar sobre la actividad al interior de otros clubes, en este momento la acción de Roberto Alvarado ameritaba algo más que solo una disculpa ante los medios de comunicación.

“No tengo que opinar sobre eso, pero sí puedo hablarte de la importancia de la disciplina. En el entorno donde trabajo hay muchísima y no quiero ser un policía, no voy buscando a quien puedo castigar por lo que está mal o bien, pero lo que sí he querido despertar la conciencia en los jugadores jóvenes. Tienen derecho a equivocarse, pero pedir perdón a veces no es suficiente y tienen que aprender de las consecuencias”, aseguró el técnico de Tigres

Es importante señalar que luego de haberse dado la detonación del petardo en la sala de prensa, los compañeros de los medios decidieron abandonar el lugar y no cubrir la conferencia pactada en solidaridad a los afectados y después de que el jefe de prensa, Omar González, se negara a llamar al responsable para disculparse

Una hora y media después del suceso, se invitó a los medios a pasar para recibir una disculpa de Roberto Alvarado, sin cámara, para no poder documentar el hecho.

¿Hubo sanción por parte del club?

El equipo comunicó a los reporteros que todo se trató de una ‘broma’ y hasta el momento no se ha liberado algún comunicado en el que se notifique que al atacante se le impuso alguna multa económica o deportiva y, por el contrario, se reveló la convocatoria para el Clásico Tapatío, en donde el Piojo apunta a ser titular.