Expiloto de F1 señala a Verstappen como el culpable del mal paso de Checo

Pese a que Sergio le ayudó a ganar su primer título, parace que a Max no le gusta la competencia en el equipo

Sergio Pérez ha sufrido esta temporada para obtener resultados positivos y de acuerdo al expiloto argentino Óscar Larrauri, la baja del nivel del mexicano se debe a Max Vertappen y que Red Bull trabaja para el neerlandés.

“Yo creo que Checo no anda lo que tiene que andar por culpa de Verstappen”, indicó el sudamericano en revista con el canal Clasificando y complementó “Verstappen no lo quiere cerca, entonces no tienen el mismo auto; eso es de cajón”.

Larrauri, que condujo para EuroBrun Racing en 1988 y 1989 también apuntó que la escudería austriaca consiente de más a Verstappen. Entonces estaba continuamente peleando con su compañero de equipo o quitándole cosas para que no ande su compañero”.

De igual forma señaló que Checo arrancó de gran forma la temporada —cuatro podios en las primeras cinco carreras— pero de repente todo se fue en picada.

“Porque Checo Pérez cuando empezó tenía resto, estaban peleando mano a mano; de un momento a otro empezó a no andar, a no andar, a no andar. En las últimas carreras le dieron un poco más, para ver si lo puede ayudar a Verstappen”, agregó.

Las palabras de Óscar Larrauri coinciden con las que el colombiano Juan Pablo Montoya dio en julio pasado, cuando expresó su sorpresa por la diferencia entre los autos de Checo Pérez y Mad Max.

“La diferencia del balance entre el coche de Checo y el de Max me sorprendió. Si ves el carro de Checo y el carro de Max en las cámaras a bordo, cómo el carro de Max completa las curvas y el de Checo no, es imposible andar rápido”, indicó el expiloto.

¿Cómo va el campeonato?

Se han disputado 18 de 24 carreras en la temporada 2024 y Max Verstappen se mantiene como el líder del campeonato de pilotos, con 331 puntos, pese a que no ha ganado en los últimos ocho grandes premios.

Al neerlandés le siguen Lando Norris (McLaren) con 279 puntos, Charles Leclerc (Ferrari) con 245, Oscar Piastri (McLaren) con 237 y Carlos Sainz (Ferrari) con 190 unidades.

Por su parte, Sergio Pérez se ha ido rezagando y ahora se encuentra en la octava plaza con 144 puntos. Desde el tercer lugar que consiguió en el GP de China, han pasado 13 carreras en las que no ha logrado subir al podio.