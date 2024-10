Fernando Gago: “Boca Juniors no me buscó, yo tengo contrato con Chivas”

Información de último momento pone fin a la novela de Chivas, Fernando Gago y Boca Juniors. En entrevista con Telemundo previo al inicio del Clásico Tapatío, el entrenador argentino se tomó el tiempo de responder unas preguntas en donde aclaró su situación en el club y señaló que se quedará en México a finalizar su contrato.

Durante esta semana, el entorno del rebaño ha vivido momentos tensos debido al rumor que apuntaba a un interés serio de Boca Juniors por fichar a Fernando Gago y romper el proyecto que hasta ahora tenía armado el cuadro rojiblanco.

Desde el nacimiento del mismo y hasta este momento, el estratega argentino no había pronunciado una palabra, haciendo creer a todos que se trataba de una despedida indiferente por parte del entrenador. Esto cambio cuando Gago fue cuestionado por Telemundo, apuntando a que el rumor se creó sin fundamentos y por ello el equipo se encuentra tranquilo.

“Lo voy a aclarar, yo no tuve ninguna oferta, ningún llamado. No sé de donde sale esta información, pero yo tuve una semana muy tranquila de trabajo porque fue una semana normal, semana de clásico, donde se generan muchas emociones por la intención que tienen todos por jugar”, comentó.

Asimismo, el entrenador aseguró que nunca fue buscado por nadie y que su intención es mantenerse en Chivas hasta el término del torneo, que es cuando concluye su contrato y comienza un posible proceso de renovación con el equipo tapatío.

“Yo no tuve contacto con nadie de ningún club, lo digo aquí por qué se generó muy fuerte. En el futbol todo puede pasar, puede ser que pierda cinco partidos y no este más o que me quede siete años, pero el hoy es lo que se debe vivir. Soy muy claro con el club, hay una comunicación constante y tengo contrato aquí”, sentenció el estratega.