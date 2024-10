¿Gago mintió? Periodista argentino desmiente al técnico de Chivas

Fernando Gago ha estado en el ojo del huracán ante una eventual salida de las Chivas rumbo a Boca Juniors. El entrenador negó al finalizar el Clásico tapatío que haya tenido contacto alguno con el club xeneize; sin embargo, desde Argentina desmienten a su compatriota.

“Primero y mas importante lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve nada, no tuve ningún contacto, ni yo, ni gente de mi entorno. Entonces, es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte”, dijo el estratega la noche del sábado 5 de octubre.

Pese a estas palabras, el periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichaje, publicó un video en YouTube en el que desmintió a Gago.

Merlo afirmó que Fernando ya tiene arreglado su contrato con Boca Juniors y que ya le informó a las Chivas a través de los canales oficiales, pero debido a que la “instrumentación” todavía no puede hacerlo público.

El periodista explicó que Boca debe depositar los dos millones de dólares al entrenador y que él es el que tiene que pagar la cláusula de rescisión, es decir, Gago es quien tiene que ejecutarla.

También señaló que esto no es algo que se arregle de un día a otro, sino que podría tardar hasta una semana, además de que el Guadalajara podría retrasar el proceso a propósito por la situación en la que se está dando y porque están esperando a Gerardo Espinoza para sustituirlo.

“Les confirmo que Fernando Gago será el entrenador de Boca. Después hay tiempos de instrumentación, de todo lo que vine explicando, que no los manejo yo. Va a ser el técnico de Boca, una vez que se termine todo”, indicó César Luis.