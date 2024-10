Jorge Pietrasanta estalla contra Dionisio Estrada por las Chivas

Pietrasanta se molestó con su colega por hablar pese a que él no hizo uso de la palabra

Los ánimos se calentaron en el programa de Futbol Picante, cuando Jorge Pietrasanta le reclamó airadamente a Dionisio Estrada que hablara, todo esto cuando analizaban la derrota de las Chivas ante el Atlas en el Clásico tapatío de la jornada 11 del Apertura 2024 de la Liga MX.

En redes sociales se hizo viral el momento de la emisión del sábado 5 de octubre, en el que Ciro Procuna cuestión a Pietra si tenía algo que comentar de las declaraciones de Fernando Gago, que negó que tuviera contacto con Boca Juniors, a lo que el periodista solo se limitó a responder “no tengo nada más que decir”.

Ante esto, Estrada comenzó a dar su opinión sobre el técnico de Chivas. Ante esto Jorge comenzó a cuestionar a su colega “¿te dieron la palabra, me estás escuchando o no me estás escuchando. O sea es común de tu parte ignorar a la gente”.

Dionisio, que en primera instancia ignoró a su compañero, finalmente le reviró “pero si ya dijiste que no tienes nada que decir”, a lo que Pietrasanta le contestó “no te preguntaron a ti. No se te puede creer absolutamente nada. Nadie te cree”.

Debido a esto, Procuna intervino para preguntarle a Pietra que por qué se ponía así, si le cedió la palabra a lo que el analista reiteró “no tengo nada que decir” y volvió a reclamar que Estrada hablara sin que le dieran el turno.

Además reclamó que Ciro lo interrumpiera por mandar el enlace a la conferencia de Gago, orden que le dio el productor al presentador, para luego volver a la mesa y seguir con el análisis.

Jorge siguió quejándose del asunto a lo que Procuna dijo “te cedí la palabra después, tranquilo Jorge. Si no quieres opinar nada más no pasa nada, pero tenemos que seguir con el tema”.