“Hablas pura mier…” J.C. Chávez estalla contra David Faitelson

La polémica sigue sobre la cancelación de la pelea de Omar Chávez con Misael Rodríguez, el pasado sábado, y ahora se sumó David Faitelson, quien se enfrascó en una discusión con Julio César Chávez.

El periodista de TUDN, en primera instancia, señaló que ni el exboxeador, ni su hijo ni nadie podían romper la reglas y además felicitó a la Comisión de Boxeo de la CMDX por no permitir abusos.

“Ni Julio César Chávez ni nadie está por encima de las reglas y las comisiones… El comisionado Rodolfo Rosales asegura en MVS que Omar Chávez estaba 10 kilos arriba del peso arena establecido. Felicidades a la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México por hacer valer las reglas”, publicó en X.

Ante esto, el César del boxeo reaccionó y atacó a Faitelson a través del mismo medio. “Sigues desprestigiando David, ¿qué tipo de periodista eres? Estás hablando pura mierda, por eso nadie te quiere y créelo David, no seguiré tu juego”, señaló Chávez González.

El conductor deportivo no se quedó callado y le reviró al J.C. Chávez y reiteró en la indisciplina que cometió su hijo en el evento que tenía agendado para el sábado pasado.

“Admirado y respetado Julio: Primero, que te quede claro que no hago periodismo para que me quieran… Eso me tiene sin cuidado. Y dos: Yo no tengo problema en que me sigas o no ‘el juego’. Solo espero que las Comisiones de boxeo no sigan tu ‘juego’ para defender lo indefendible: la indisciplina de tus hijos para con un deporte como el boxeo. Yo no soy ni tu amigo, ni tu compadre, ni uno de tus muchos aduladores. Yo soy periodista y me debo a la verdad. Que tengas buenas tardes”, indicó.

El exboxeador continuó con las publicaciones y comentó que él si consideraba a David como su amigo, pero que a partir de ahora ya no le dirigirá la palabra a lo que el periodista le señaló que no confunda amista con el trabajo. Además de que el medio no puede tener “amigos” por nada puede nublar su criterio a la hora de criticarlos y que no tiene problema si le deja de hablar.