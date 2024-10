Marco Fabián confiesa que le hubiera gustado retirarse en Chivas como Chicharito

Marco Fabián, quien en sus primeros años de carrera deslumbró por su talento y proyección, es un ejemplo de cómo el rumbo de un futbolista puede cambiar por las polémicas extracancha, ya que aunque tuvo destacadas participaciones en Europa y representó a México en dos mundiales, su retiro no fue como él lo había imaginado.

En una reciente entrevista con Fox Sports, Fabián expresó su deseo de haber concluido su carrera con un regreso a Chivas, club que le brindó su primera oportunidad y con el cual se siente totalmente identificado.

“Posiblemente (sobre si se cerraron las puertas de Chivas por las polémicas), pero no tanto. Si hay alguna espinita clavada, pero tengo la mejor relación con la institución y Amaury Vergara. Me hubiera gustado como final de guion de mi carrera haberme retirado en Chivas como lo está haciendo Chicharito, una de las situaciones es porque dure cinco años ahí, me dieron la oportunidad de ir a Europa y crecí ahí”, comentó.

Asimismo, el exjugador señaló que en su momento sí se abrió la posibilidad para regresar al equipo tapatío, quedando muy cerca de cerrar su fichaje; sin embargo, las personas a cargo cambiaron su idea de manera repentina y descartaron sus servicios.

“Estuve a punto, pero desgraciadamente en ese momento los directivos que estaban y tomaban las decisiones buscaron un camino diferente, pero creo también termine con instituciones a las que les agradezco mucho como Juárez y Mazatlán”, sentenció el canterano rojiblanco.

¿Qué fue lo que ganó el futbolista a lo largo de su carrera?

Desde su debut en 2007, Fabián se ha caracterizado por su gran calidad, misma que lo ha llevado a conquistar una Copa Oro, la Copa de Alemania, la Concachampions, una Copa MX, un Campeonato en Andorra y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.