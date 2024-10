Andrés Guardado adelanta como será el homenaje que recibirá en la Selección Mexicana

El llamado de Javier Aguirre para la Fecha FIFA de este mes trajo como gran sorpresa el nombre de Andrés Guardado, futbolista de León que luego de haber tenido una ejemplar carrera en Selección Nacional, vivirá un homenaje antes de consumar su retiro oficial del representativo azteca.

Sobre eso, el Principito tuvo una entrevista con TUDN en la que habló sobre su participación en el llamado y detalló un poco del reconocimiento que recibirá en alguno de los partidos pactados ante Valencia (12 octubre) y Estados Unidos (15 octubre).

“Este homenaje representa mucho porque he recibido varios reconocimientos, pero todos han sido fuera de México. Siento que la cultura del país en general no es de homenajear a compatriotas que han conseguido cosas en su rubro y quiero abrazar una bandera de los que se lo merecen y no lo han tenido. Me siento muy alagado que me haya tocado a mí vivirlo. Tengo la bandera de hacerlo por nombres como Claudio Suárez, Rafa Márquez, Cuauhtémoc, que han dejado huella y no tuvieron el reconocimiento”, señaló el cinco veces mundialista.

Asimismo, Guardado se tomó el tiempo de explicar como es que será su homenaje y en que partido específico lo vivirá. Además, el futbolista con más juegos disputados en la Selección señaló que no se trata de una convocatoria, sino de una última experiencia con el equipo.

“Yo vengo a vivir la experiencia. Le pedía Javier que me dejara estar en una convocatoria por última vez porque la intención Inicial es que fuera solamente al juego de Guadalajara para tener mi homenaje y terminar, pero yo pregunte si había problema en sumarme al grupo y sentirme uno más. Lo quiero dejar claro porque no es una convocatoria, no vengo a ocupar el lugar de nadie, me dieron la oportunidad de estar aquí y jugar unos minutos contra Estados Unidos y ya está”, aseguró el mediocampista esmeralda.

Finalmente, el futbolista descartó la idea de jugar en el primer partido de la Fecha FIFA, apuntando a tener su reconocimiento en el duelo ante Estados Unidos con solo unos minutos en el partido.

“No voy a tener minutos contra Valencia porque la Selección está para que los jugadores con posibilidades de llegar al Mundial trabajen la idea que tiene Javier, con Rafa y su cuerpo técnico en miras a construir el equipo que buscan”.