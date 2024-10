Suspenden a árbitro y a dirigente por filtración de video íntimo

Tremendo escándalo se desató en el futbol de Turquía después de que la árbitra Elif Karaarslan fuera suspendida por la filtración de un video íntimo, en el que también estaría involucrado el supervisor de árbitros Orhan Erdemir, que también perdió su licencia.

La grabación se difundió a través de redes sociales y en ella supuestamente aparecen Karaarslan y Erdemir sosteniendo relaciones sexuales, por lo que la Federación Tuca de Futbol tomó la decisión de suspender a los implicados.

Niegan todo

Elif Karaarslan se defendió negando que ella fuera la mujer que se ve en la grabación (de mala calidad). “Me espera un largo camino legal, pero lo superaré de la forma más fuerte y contundente. Espero contar con todo su apoyo y amor en este proceso. Llorar, gritar y estar triste no son cosas que yo haría. No soy así. Defenderé mi causa hasta el final. Soy solo una de las muchas que están siendo perjudicadas. Espero ser la última”, dijo en declaraciones retomadas por el diario inglés The Sun.

Mientras que el medio turco OrduHayat compartió la declaración de la silbante ante la Junta de Arbitraje. “Hay un video que se intenta asociar conmigo, pero no tiene nada que ver conmigo y la calidad de la imagen es extremadamente mala. No soy la persona que aparece en el video y el hecho de que me enfrente a una acusación tan grave es un atentado contra el honor de una mujer”.

Por otro lado, el abogado de Karaarslan indicó que el video fue manipulado y que incluso se usó inteligencia artificial para afectar a su cliente. “Se publicó en las redes sociales un video montado, que no era el original y fue creado enteramente mediante inteligencia artificial a partir de la cuenta de otra persona en las redes sociales y no tiene ninguna relación con el cliente de ninguna manera”, indicó en un comunicado.

Mientras que el exárbitro de 61 años indicó “Mi honor en mi familia, en mi círculo social y en la comunidad arbitral ha quedado destruido. Además de mis pérdidas económicas, el daño emocional que he sufrido es indescriptible”, apuntó en declaraciones que también fueron retomadas por The Sun.

Sin embargo, Orhan Erdemir no negó que la grabación fuera falsa al comentar que la filmación circuló sin su consentimiento, pero afirmó que su repetición fue injustamente comprometida.

¿Quiénes son los involucrados?

Elif Karaarslan es originaria de Estambul, Turquía, y aunque fue futbolista del Besiktas, se tuvo que retirar debido a una lesión. A partir de este momento se preparó para ser árbitra y actualmente se desempeñaba como colegiada asistente.

También destaca por popularidad en redes sociales, en especial en Instagram, donde casi tiene 400 mil seguidores. Ahí comparte momentos de su vida y su trabajo.

Orhan Erdemir comenzó como árbitro en 1985 y estuvo activo a lo largo de 12 temporadas. Fue silbante internacional entre 1999 y 2022, y hasta antes del escándalo laboraba como supervisor de árbitros en la Liga turca, además de que llegó a ser funcionario de la FIFA.