¡Se candidatea! Robert Dante Siboldi asegura que sería un honor dirigir a Chivas

Luego de que el banquillo de Chivas quedara vacante tras la repentina salida de Fernando Gago, múltiples nombres han comenzado a sonar en los pasillos de Verde Valle como posibles opciones a tomar el puesto.

Robert Dante Siboldi es uno de los estrategas que se encuentra en la baraja de la directiva rojiblanca y sobre ello, el propio entrenador decidió opinar en un programa de ESPN, asegurando que aunque no ha tenido ningún acercamiento con el cuadro tapatío, si sería un placer para el tomar las rendas el equipo en el Apertura 2024.

“Conmigo no se ha comunicado nadie. Me sorprende lo que me están diciendo, no presto mucha atención a los medios, yo estoy muy tranquilo aquí en casa, con la familia. No sabía que estaba tan solicitado… Para mí sería un gran honor estar al frente de un proyecto como es Chivas, más aún sabiendo todo lo que es su historia, todo lo que representa para el futbol mexicano y para la gente de México”, comentó el exdirigente de Tigres.

Es importante mencionar que según información de algunos insiders del rebaño, la directiva está en busca de un estratega que no sea formado en México, por lo que Siboldi también estaría compitiendo con nombres como el de Larcamón y Mohamed.

Siboldi Siboldi consiguió ser apenas el tercer entrenador que levanta el título con Tigres (Refugio Ruiz/Getty Images)

¿Se piensa en un interinato para terminar el torneo?

Otro punto a destacar es que una las opciones del Guadalajara es buscar a un estratega interino para llegar al final del Apertura 2024 y así ganar tiempo para la planeación del Clausura 2025.

En caso de decantarse por esta alternativa, el nombre de Gerardo Espinoza es el que toma la delantera debido a que en el pasado estuvo al frente del Tapatío e incluso fue dirigente de la Selección Mexicana Sub-23. Actualmente, se encuentra sin equipo luego de tener como última experiencia el SD Aucas de Ecuador, donde fue despedido prematuramente por los malos resultados.