Javier Aguirre define a su portero titular para el juego ante Valencia

La segunda prueba para el proceso de Javier Aguirre en la Selección Mexicana está pactada para ser este sábado en el Estadio Cuauhtémoc ante Valencia. Este juego de preparación es muy criticado por los aficionados por el nivel de exigencia que puede significar para el Tri, además de tener como gran incógnita quienes serán los futbolistas que inicien el partido en Puebla.

Sobre esto, el Vasco opinó un poco en la conferencia de prensa previa al compromiso, tirando de manera sorpresiva el nombre de su portero. Recordar que para muchos, la disputa de este puesto en los dos partidos de la Fecha FIFA y rumbo al Mundial estaba solo entre Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa, pero ahora es el Tala Rangel el que entra a la competencia.

“Titulares nada más te puedo dar un nombre y es el del Tala Rangel. Va a parar el Tala contra Valencia”, comentó el estratega en conferencia.

La revelación del arquero de Pumas en el Tricolor incrementa la tensión entre Malagón y Ochoa, debido a que el siguiente partido ante Estados Unidos, que es una prueba más complicada para el representativo, parece ser el escenario ideal para comenzar la preparación del portero que será titular en el Mundial 2026, cosa que se definirá en los entrenamientos.

El Vasco reprendió a Roberto Alvarado por lanzar petardo a la prensa

Asimismo, otro tema importante del que habló el estratega en conferencia fue del accionar que tuvo Roberto Alvarado en la semana previa al Clásico Tapatío, cuando lanzó un petardo a la sala de prensa de Chivas, donde se encontraban reporteros y camarógrafos.

Sobre esto, el Vasco señaló que habló de manera inmediata con el Piojo para mostrarle el descontento con su accionar debido a que él intenta que los jugadores sean futbolistas de Selección Nacional 24/7 con un comportamiento extraordinario dentro y fuera de las canchas.

“Al otro día, al margen de lo que su propio club le haya dicho, hable con Roberto. Nosotros creemos, la Federación y yo, en un plan 365 en el que tienes que ser Seleccionado Nacional 24/7. Es decir, la conducta dentro y fuera del terreno de juego debe ser ejemplar y soy muy escrupuloso, me fijo mucho cuando quitan algún jugador seleccionado y hace un gesto o no le da la mano al entrenador. Le llamé al otro día y le dije mi pensar como entrenador del Tri, no estuve de acuerdo con su conducta y lo sabe”, comentó.