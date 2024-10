Ricardo Escotto, el piloto que acelera para convertirse en un nuevo referente del automovilismo mexicano

El deporte del automovilismo en México creció de manera sustancial durante la última década, tanto en la cantidad de afición como en el nacimiento de nuevas promesas y exponentes que buscan crecer en las diversas categorías para convertirse en exponentes referentes de nuestro país, entre los que se encuentra Ricardo Escotto.

En entrevista exclusiva con Publimetro, el prometedor piloto mexicano Ricardo compartió su experiencia y planes en el mundo del automovilismo, desde Europa, donde se encuentra entrenando, nos contó sobre sus aspiraciones y los desafíos que ha enfrentado en su carrera.

Ricardo, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahorita en Europa?

— Estoy en Europa porque, tras finalizar la temporada, aprovecho este tiempo para entrenar. Las vacaciones son una buena oportunidad para trabajar en mi preparación física y técnica. Estoy entrenando con coches de aquí, lo que me permite mejorar mis habilidades en una pista diferente y con un estilo de conducción que es muy valorado en este continente. Esto es fundamental, ya que quiero asegurarme de estar en la mejor forma posible para la próxima temporada en Indie Next.

Ricardo Escotto (Cortesia)

Eres muy joven y ya tienes una carrera en automovilismo. ¿Por qué decidiste ir a Europa?

— La decisión de venir a Europa está relacionada con las oportunidades que ofrece para los pilotos. En América, en la categoría en la que compito, actualmente no hay entrenamientos porque es época de vacaciones. Este es el momento en que muchos pilotos se toman un descanso, así que quise aprovecharlo para mantenerme en forma y seguir practicando. Mi objetivo es trabajar más duro que mis competidores para sacar una ventaja cuando empiece la nueva temporada.

¿Cuáles son tus aspiraciones en el deporte motor?

— A corto plazo, mi principal meta es ser campeón de Indie Next, que es una categoría muy competitiva. Si logro eso, mi siguiente paso sería avanzar a Indycar, que es una de las ligas más prestigiosas. A largo plazo, aspiro a ganar las 500 millas de Indianápolis, una de las carreras más icónicas del automovilismo. También tengo el sueño de conectar con un equipo de Fórmula 1, como McLaren, y quizás algún día competir en esa categoría. Sé que el camino es difícil, pero en este deporte las oportunidades pueden surgir en cualquier momento.

Ricardo Escotto (Cortesia)

¿Cómo has encontrado el apoyo para tu carrera?

—El apoyo ha sido un aspecto complicado. Mi familia no tiene antecedentes en el automovilismo, lo que ha hecho que mi camino sea un poco más solitario. He tenido que buscar oportunidades por mi cuenta, hablando con patrocinadores y buscando apoyo donde puedo. Este deporte requiere una gran dedicación y sacrificio, y a menudo puede ser difícil equilibrar las expectativas de la familia con mis sueños. Sin embargo, cada paso que doy me acerca más a mis objetivos, y eso me motiva a seguir adelante.

¿Cuál es uno de los momentos más memorables de tu trayectoria?

— Uno de los momentos que más atesoro es sin duda mi victoria en Indianápolis. Era mi tercera carrera en esa categoría, y había pasado por un inicio complicado en la temporada. Había calificado desde una posición baja, pero todo se alineó durante la carrera: mi conducción, las condiciones climáticas, y logré ganar partiendo desde el puesto 12. Ese día, mi papá estaba allí apoyándome, lo que hizo que todo fuera aún más especial. Aprendí que, aunque a veces las cosas no parecen salir bien, la perseverancia puede llevarte a momentos inolvidables.

Ricardo Escotto (Cortesia)

¿Qué dificultades has enfrentado en tu carrera?

— La mayor dificultad ha sido lidiar con la falta de apoyo familiar. Este deporte demanda un enfoque total, y a veces he tenido que enfrentar la presión de combinarlo con otras expectativas. Las carreras no son solo diversión; son una profesión que requiere disciplina y compromiso. A medida que subes de nivel, es fácil perder el lado divertido y convertirlo en un trabajo estresante. Sin embargo, esa disciplina es la que me ha permitido seguir adelante, incluso en los días difíciles.

¿Cómo describirías tu estilo de manejo en la pista?

— Mi estilo de manejo se caracteriza por ser agresivo y decidido. En este deporte, el respeto se gana, no se regala. Me esfuerzo por competir de manera limpia, pero soy consciente de que hay momentos en los que debo ser más contundente. A veces, eso significa hacer maniobras audaces para adelantar a otros pilotos. Mi agresividad no es impulsiva; sé cuándo y cómo utilizarla para maximizar mi rendimiento sin comprometer mi seguridad ni la de los demás.

¿Tienes ídolos en el automovilismo?

- No tengo ídolos en el sentido tradicional, pero hay muchos pilotos que admiro, tanto por su talento como por su ética de trabajo. Sin embargo, la persona que más me inspira es mi papá. Él ha estado conmigo en cada paso de mi carrera, brindándome apoyo y enseñándome la importancia de la disciplina. Su dedicación me motiva a dar lo mejor de mí en cada carrera, y trato de reflejar esos valores en mi propia vida y carrera.

¿Cómo ves la situación de los pilotos latinoamericanos en el automovilismo?

— Creo que los pilotos latinoamericanos, y en particular los mexicanos, somos una fuerza en el automovilismo. Aunque a veces enfrentamos desafíos y diferencias de trato, he notado que hay un creciente reconocimiento de nuestro talento. Personalmente, he recibido mucho apoyo, tanto de pilotos como de equipos, lo que me ha hecho sentir más en casa. La comunidad latinoamericana en este deporte está creciendo, y eso es emocionante para todos nosotros.

Ricardo Escotto (Cortesia)

¿Qué sigue para ti en tu carrera?

— El próximo año será fundamental, ya que será mi primer año completo en Indie Next. Estoy emocionado de correr con el equipo Andretti, que es muy prestigioso. Mi objetivo es ganar el campeonato y, con buenos resultados, abrir la puerta a oportunidades futuras en Indycar. Sé que el trabajo duro y la consistencia son clave, así que estoy completamente comprometido con mi entrenamiento y preparación.

Para terminar, ¿qué necesitas para alcanzar tus objetivos?

— El apoyo económico es esencial en el automovilismo, ya que es un deporte extremadamente costoso. Agradezco a mis patrocinadores, que me han respaldado, pero siempre estoy en busca de nuevas oportunidades de patrocinio. También es crucial contar con el apoyo de los aficionados. Cuando la gente se identifica conmigo y me apoya, eso realmente me motiva. Saber que tengo a un país detrás de mí, como le sucede a Checo Pérez, es un gran aliciente.

Ricardo es un ejemplo de perseverancia y dedicación en el mundo del automovilismo. Su historia inspira a muchos jóvenes que aspiran a seguir sus pasos.