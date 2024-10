Andrés Vaca destapa intento de censura de la FMF por sus críticas al Tricolor

La Selección Mexicana vivió su tercer partido de preparación rumbo al Mundial 2026 bajo las órdenes de Javier Aguirre y aunque el Valencia apareció con el papel de víctima en el encuentro, los futbolistas del Tricolor fueron los que se vieron exhibidos en la recta final del encuentro perdiendo una ventaja 2-0 y casi dejando escapar el empate.

Esta situación provocó que los aficionados en el Estadio Cuauhtémoc estallaran contra el representativo cantando el ‘Ole’ de los futbolistas del Valencia y abandonado el inmueble antes de tiempo. Asimismo, los cronistas del encuentro señalaron el mal funcionamiento del equipo, siendo uno de ellos Andrés Vaca, quien incluso denunció un intento de censura de la FMF por sus críticas.

“Se le está volteando la afición a la Selección Nacional. Esto solamente se corrige si no regalas boletos, no haces campañitas, no pones futbolistas a sacar sus famosos videos, no usas palabras pedorras como ‘empoderar futbolistas’, esto es con futbol y la gente que está dentro de Selección no lo entiende. Después van y tocan puertas diciendo ‘que Vaca no narre más’ y que ‘por favor no diga las cosas que dice’, mejor que se fijen en lo que hacen en cancha”, comentó el periodista de TUDN.

Como era de esperarse, esta revelación generó una lluvia de reacciones en redes apuntando a una mala practica por parte del organismo deportivo para tratar de proteger a la Selección, a pesar de que no ha podido entregar bueno resultados.

David Faitelson compara a la FMF con la Gestapo

Uno de los periodistas que salió en defensa de Andrés Vaca fue Faitelson, quien después de que su compañero comentara la situación por la que pasa, lamentó que existan estos actos de censura, incluso comparando a la FMF con la Gestapo, institución policial nazi que se encargó de dar seguimiento a los intentos de traición al estado.

“Casi hay una Gestapo dentro de la Federación Mexicana de Futbol”, comentó el cronista.