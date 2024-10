Aguirre niega que le impongan jugadores en el Tricolor

Javier Aguirre, entrenador de la Selección mexicana, volvió a ser cuestionado si alguien le ha impuesto jugadores, esto después de que Ricardo Ferretti aseverara que al Vasco le han obligado a convocar a ciertos futbolistas en esta tercera etapa.

“Yo vi a Ricardo (Ferretti) en Dallas en el hotel y no me comentó nada al respecto. Tengo algunos partidos, bastantitos. Nunca jamás en la vida nada ni nadie en mi cuerpo técnico, nadie se ha atrevido tan sin quiera a insinuarme, nunca jamás en la vida. Si hay una persona que diga, ese día se acaba Javier. Lo único que tengo es esto, mis ayudantes, mis jugadores y yo. He hecho y deshecho por mis decisiones, nunca jamás en la vida nadie”, declaró el técnico en conferencia de prensa.

El Vasco también tocó el tema de Javier Chicharito Hernández, sobre si hay posibilidades de que regrese al Tricolor, al menos para recibir un homenaje, tal y como sucedió con Andrés Guardado.

“Le pregunté de su lesión, de cómo estaban sus padres que tengo amistad. Sobre homenajes no. Lo de Chicharo no sé cómo esté su situación en este proceso de volver al equipo, me da mucho gusto que vuelva a Guadalajara. Yo fui el primero que lo llevó, es un chico fantástico y le deseo lo mejor”, dijo.

La peor derrota del Vasco

El Tricolor enfrenta a Estados Unidos este martes, en una edición más del Clásico de la Concacaf, por lo que Javier Aguirre rememoró que la peor derrota de su carrera se dio ante el conjunto de las barras y las estrellas en los octavos de final del Mundial Corea-Japón 2002.

“La peor derrota de mi carrera quizá sea con los americanos en 2002. Yo he llorado dos veces en el futbol, una de tristeza y otra de alegría y esa noche fue terrorífica, fue de mis peores partidos, peores momentos, peores decisiones y pagué el precio por ello, me ‘autoexilié’ en España y volví hasta 2009, tuve la fortuna de ganarle tres veces, le gané en previo a ese Mundial, les gané en el Azteca, en la Copa Oro, 3 a 1, pero esta es la que duele”, señaló.

También expresó que espera que este martes logren dar un buen partido ante un equipo que los ha dominado en los últimos años.

“A ver si mañana somos capaces de salir a un partido a jugar bien, salir a intentar imponer el estilo y ganar, por qué no, las estadísticas no nos favorecen, pero también cada historia es distinta, vengo llegando, estamos intentando ambos, somos locales, siempre había que ir allá, ojalá esto, no es un tema personal, pero es un partido a nivel Concacaf es un clásico, de lo mejor de Concacaf, de lo que más invertimos, al final de cuentas, espero que sea un bonito partido, que la gente que venga a vernos, se vaya contenta a casa para la victoria”, comentó.

Acepta críticas

Por último, el seleccionador mexicano reconoció que las críticas hacia el Tricolor están justificadas, debido a que el funcionamiento del equipo no ha sido el mejor y dejaron escapar la victoria ante el Valencia, por lo que la afición tiene todo el derecho a expresar su molestia.

“No creo, yo creo que la crítica viene porque el equipo no juega del todo bien, no gana el partido donde éramos, a priori favoritos, por lo que sea, no pudimos ganar, la gente tiene su derecho a criticar, la prensa, los medios, es parte de su trabajo, esto va con el salario, siempre muy alerta, tomamos cosas, parece que no, yo, por lo menos, soy autocrítico, ya lo que venga de fuera, me alimenta para seguir adelante”, agregó.