Javier Aguirre sale del hospital y confirma su presencia en el duelo ante Estados Unidos

Luego de haber encendido las alarmas en el entorno de la Selección Mexicana por visitar la Clínica de Rafael Ortega en Guadalajara, Javier Aguirre sale del hospital con una sonrisa en el rostro, asegurando que se encuentra en gran forma y listo para dirigir al equipo nacional frente a Estados Unidos.

Esta mañana la noticia de un supuesto malestar del Vasco durante la concentración corrió como pólvora, sumándose al hecho de que el estratega se encontraba al interior de un hospital. El equipo de comunicación del combinado no compartió información al respecto, dando pie a la especulación sobre su estado de salud, pero con el pasar de las horas, fue el propio entrenador el que disipó los rumores con sus declaraciones.

“Estoy muy bien. Les comento rápido, anoche al hotel fue Rafael Ortega, un buen doctor, buen cuate, y me invitó a venir a conocer su clínica. Esto coincidió con que me operaron hace un mes de la espalda y al no llevar una recuperación adecuada, decidí aprovechar para que me revisaran los doctores. Se decían muchas cosas, pero estoy perfecto y listo para dirigir esta noche”, comentó el estratega de 62 años.

La Selección Mexicana informa sobre la situación de Javier Aguirre

Con el pasar de las horas, la cuenta del combinado azteca volvía atener actividad con un posteo en el que, luego del revuelo que causó la noticia, explican lo dicho por el entrenador y aseguran que no hay ningún problema de salud con el estratega.

“Informamos que nuestro Director Técnico, Javier Aguirre, acudió esta mañana a la Clínica de su amigo, el Dr. Rafael Ortega, para realizarse un estudio de seguimiento tras la cirugía de espalda a la que se sometió el mes pasado. Javier se encuentra bien y dirigirá el partido de esta noche ante Estados Unidos”, se puede leer en el posteo.