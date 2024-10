“Lo voy a disfrutar mucho”, Fernando Gago en su presentación con Boca Juniors

Fernando Gago cumplió su sueño y este lunes fue presentado oficialmente como entrenador de Boca Juniors, cuatro días después de que desvinculó de las Chivas de una manera polémica.

El argentino se formó y debutó como futbolista en el club xeneize, por lo que aseguró que disfrutará esta nueva etapa en la que considera su segunda casa.

“En esta institución, me hicieron crecer como persona como jugador. Lo voy a disfrutar mucho... Hoy me toca estar de entrenador del club donde me críe, voy a intentar dar lo mejor de mí”, declaró en conferencia de prensa.

Fernando también apuntó que todo se acomodó para que se diera su llegada, además de que recalcó que cumple un sueño. “Los sueños y la imaginación siempre están... Hay muchas veces que los sueños no se cumplen y hay veces que también se cumplen. Hoy es el momento, me siento en un momento personal muy bueno y creo que se acomodaron todo para que hoy esté sentado en esta silla”.

Polémica partida de Gago

Fernando Gago se convirtió en entrenador de las Chivas para el torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El argentino llegó al conjunto tapatío como parte del proyecto de Fernando Hierro, director deportivo de la institución.

Sin embargo, Hierro partió al finalizar el campeonato rumbo al Al-Nassr de Arabia Saudita, aunque el argentino permaneció en su cargo y comenzó el Apertura 2024 sin mayores problemas, más allá de lo futbolístico.

Aunque todo cambió antes de la jornada 10. Boca Juniors despidió al estratega Diego Martínez, debido al mal paso del equipo, por lo que tanto en Argentina como en México empezaron los rumores de que los xeinenzes lo buscaban.

La situación fue escalando rápidamente y para la Fecha 11 ya se afirmaba que Gago alcanzó un acuerdo con Boca y que solo necesitaba pagar los dos millones de dólares de la cláusula de rescisión.

Fernando hizo lo que pocas veces y habló previo al inicio del Clásico tapatío, como al final e indicó que no había hablado con nadie del equipo xeneize, pero cinco días después de confirmó que dejaba a Chivas para viajar a Argentina.

Debido esto, Gago fue señalado de mentiroso y de poco profesional por dejar votado al Rebaño sagrado, pero al final él solo hizo válida una cláusula que estaba en su contrato.