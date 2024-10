Nahuel Guzmán se reencuentra con Esteban Andrada tras el incidente del láser

(Photo by Hector Vivas/Getty Images)

La cuenta regresiva para que ruede el balón en el Clásico Regio de la jornada 12 en el Apertura 2024 está en su recta final y con ello, también se acerca el momento de ver el regreso de Nahuel Guzmán al Estadio BBVA luego de ser suspendido por once fechas tras apuntar con un láser al arquero de la pandilla, Esteban Andrada.

Esta edición de la rivalidad más famosa en la Sultana del Norte tendrá varios aditamentos importantes como la aparición de técnicos debutantes en el clásico, la igualdad de los planteles en cuanto a resultados en la tabla, las plantillas a tope en ambos equipos y el regreso del Patón al Gigante de Acero.

Desde el pasado 20 de mayo de 2023, Guzmán no disputa un partido en la cancha de su vecino en la ciudad. En aquella ocasión, felinos y rayados disputaron las semifinales de vuelta del Clausura 2023, dando como vencedores a los Tigres previo a que se coronaran en la cancha del Estadio Akron ante Chivas.

Posterior a ello, ambas escuadras volvieron a medirse en aquel inmueble en un encuentro en el que Nahuel Guzmán no se hizo presente en la alineación, pero sí con una polémica en la que desde gradas se ganó un castigo de once fechas por apuntar con un láser al rostro de Esteban Andrada.

Fue para este Apertura 2024 cuando el arquero finalmente pudo volver a la actividad, llevando hasta el momento cinco duelos disputados en los que solo ha permitido tres anotaciones en su marco. Frente a él, Esteban Andrada llega con el 100 por ciento de los minutos disputados, permitiendo 14 dianas en 11 duelos.

Recordar que luego del lamentable suceso, Andrada se pronunció con una fuerte declaración en la que exigió sanciones para el arquero por su pésimo comportamiento. Además de mostrarse decepcionado porque un compatriota y compañero de posición decidiera arremeter en su contra de esa manera.

“Me sorprendí cuando supe que es él. Si le gusta provocar, báncatela. Cuando supe que fue él me sorprendió, reaccioné como saben, pero nada… Yo no soy quien debe pedir sanciones, para eso está la Liga MX, no sé a quién le corresponda. Ignoro si esto marcará un precedente, eso ya es cuestión de quienes están en la Liga”, comentó la Sabandija.

Por su parte, al siguiente día del incidente, Guzmán usó sus redes sociales para pedir disculpas, asegurando que previo a hacerlo público, tuvo la oportunidad de hacerlo en privado respondiendo a los valores de la institución felina.

“Como ya lo hice en privado y en coherencia con los valores de la Institución que represento, quiero aprovechar la trascendencia de las Redes Sociales para ofrecer públicamente mis disculpas a Esteban por el hecho ocurrido anoche durante pasajes del 1er Tiempo del Clásico Regio”, escribió el argentino.

Con este antecedente es que dos de los mejores arqueros de la Liga MX se encontraran este fin de semana en la cancha del Estadio BBVA para pelear a muerte por los tres puntos pertenecientes a la edición 139 del Clásico Regio.