¡Segundo intento! Ya se prepara fecha par el combate Omar Chávez vs. Misael Rodríguez

Omar Chávez vs. Misael Rodríguez

Hace un par de semanas Omar Chávez, hijo de Julio César, entró en el ojo del huracán debido a que previo a su regreso al ring, presentó un problema con el peso pactado para la pelea con Misael Rodríguez.

En aquella ocasión, los ojos de los aficionados se pusieron en Pachuca, en donde a solo minutos de darse el esperado combate, el Chino se negó a subir debido a que tras el pesaje Chávez había subido diez kilos y la pelea al estar regulada por la Comisión de Boxeo de la CDMX, solo permitía un incremento de cuatro kilos.

Tras ello, se reveló que a Rodríguez se le ofrecieron 500 mil pesos más para subir, pero la negativa se mantuvo, desatando un intercambio de declaraciones entre los Chávez y el equipo del Chino. Los aficionados daban por perdido el combate creyendo que nunca volvería a darse, pero de forma sorpresiva se revela que ya se tiene fecha para realizarlo.

Según reveló Robert García, entrenador de Misael Rodríguez, en entrevista para Izquierdazo, se hará un segundo intento para que las acciones lleguen al ring, asegurando que ya se tiene casi todo listo, faltando únicamente algunos detalles para que se haga oficial.

“La pelea entre Misael y Omar Chávez se va a hacer antes de que acabe el año. Ya está pactada la ciudad y otras cosas. Habrá noticias pronto”, comentó el entrenador.

Gobernador de San Luis Potosí se adelanta al anuncio

Esta noticia conecta bastante con las declaraciones realizadas por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien adelantó que se mantenían negociaciones para llevar la pelea el próximo 30 de noviembre a la Arena Potosí.

“Esa pelea es casi un hecho, solo falta afinar algunos detalles, se va a llevar a cabo en San Luis Potosí, será el 30 de noviembre en la Arena Potosí”, comentó.

Julio César Chávez pidió que el Chino no volviera a boxear

En una entrevista que el gran campeón mexicano dio a Erik “Terrible” Morales para el canal de YouTube Un Round Más, Chávez fue cuestionado sobre la situación que vivió su hijo y de manera contundente arremetió contra Rodríguez asegurando que tuvo miedo y no debería volver a pelear

“Con todo respeto, el que tuvo miedo fue el Chino, no quiso pelear, se le arrugó… Misael Rodríguez no tuvo ética. El peleador hasta por miedo a veces se sube a pelear y ya estando arriba del ring se la rifa, pero dejar una función tirada es para que este muchacho ya no vuelva a pelear en ningún lado”, sentenció.