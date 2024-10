México es eliminado del Mundial Femenil Sub-17

El sueño mundialista de la Selección mexicana femenil llegó a su fin, después de que este domingo fue superada 4-2 por Inglaterra en la segunda jornada de la Copa del Mundo Sub-17 que se disputa en República Dominicana.

El Tricolor arrancó el partido de mejor forma y en los primeros minutos dejó escapar una opción clara de gol, además de que al minuto 6 se ponía al frente en el marcador. En un tiro libre, la pelota se le escapó a la portera y la árbitra marcó el gol, pero al ser revisada la acción en el VAR, se anuló la anotación, ya que el balón no cruzó la línea.

Cuatro minutos después, el equipo de la rosa respondió y movió los cartones. En un tiro de esquina, Zara Julie Shaw mandó la redonda al fondo de la portería, tras un rechazo de la guardameta Camila Vázquez.

Al minuto 16, el conjunto azteca igualó el marcador. En un tiro libre, Ana Salas apareció en el área chica para definir con un testarazo. En el resto de la primera mitad ya no cayeron más goles y se fueron con el empate al descanso.

Arrancando el segundo tiempo se decretó un penal a favor de México. En primera instancia, Spencer atajó el disparo de Alexa Soto, pero se repitió el cobro debido a que la portera se adelanto y en su segundo intento la mexicana ya no falló.

La situación parecía que mejoraba para el Tricolor, ya que al 56′ fue expulsada Omotara Fiyinfoluwa Junaid, pero esto no desanimó a Inglaterra, que siguió peleando y, al 60′, empataron con el tanto de Nelly Lasova.

Las mexicanas no supieron aprovechar su ventaja numérica y no lograron crear peligro en el área rival. Sin embargo, las leonas no bajaron los brazos y al 87′ tomaron la ventaja con la diana de Rachel Olivia y en el tiempo de compensación sentenciaron el juego con el gol de Olivia Rose-Marie.

El equipo de la rosa llegó a seis puntos, los mismos con los que cuenta Corea del Norte, que derrotó 3-0 a Kenia. Mientras que México se queda con cero unidades, por lo que ya no cuenta con posibilidades de calificar a los cuartos de final, al igual que las kenianas.