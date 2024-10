“Me siento feliz de volver a la vida”: Así luce el Shocker tras salir de rehabilitación

El pasado 3 de abril, José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como Shocker, fue detenido por causar disturbios en un hotel de paso en Oaxaca.

Aunque horas después salió libre, esta situación generó demasiada controversia debido a que el luchador se encontraba drogado cuando realizó dichos destrozos.

Días después, el gladiador fue internado con engaños en la clínica Baja del Sol de Julio César Chávez en Culiacán, Sinaloa.

Shocker reaparece tras salir de la clínica

Tras seis meses de rehabilitación, el 1000% guapo salió de la clínica y reapareció en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano, donde se le observa en un mejor estado con respecto a su última aparición pública. Incluso, el Shocker se mostró sereno y se dijo estar feliz y tranquilo de volver a su vida normal.

“Me siento tranquilo, estable, contento y feliz por estar afuera, por poder regresar a la vida, a ponerme en acción, a ponerme a trabajar y a dedicarme a lo que me gusta a hacer que es la lucha, porque es parte de la rehabilitación el volver a integrarte a la sociedad”, mencionó.

En ese sentido, el gladiador mexicano, reconoció que en sus anteriores rehabilitaciones no tenía la voluntad para poder dejar sus problemas de adicción, por lo que considera que fueron aprendizajes que le sirvieron para poder recuperarse en este último tratamiento.

“En los anteriores tratamientos había mucha renuencia de mi parte, en este ya hubo un aprendizaje más profundo, interno. Me siento muy completo y pleno, todo me ha servido. Espero que este sea el bueno”, mencionó.

“Al principio no me dijeron el tiempo que iba a estar, sino les hubiera dicho que no. Ya estando en el tratamiento te das cuenta que es necesario tocar el piso, aterrizar, hacer las cosas bien. Seis meses parece mucho, pero hay gente que necesita más. A pesar de que estaba renuente al principio, hubo un momento que dije ‘tengo que ponerme en disposición para hacer las cosas bien y aprender’”, sentenció.