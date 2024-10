“Va a ser el mejor del continente”: Confirman realización del Major Premier Pádel en Acapulco

El próximo 25 de noviembre, el puerto de Acapulco, Guerrero, se vestirá de gala con la realización del Major Premier Pádel 2024, uno de los cuatro Grand Slams de este deporte y, por supuesto, de los más importantes del mundo.

En entrevista exclusiva con Publimetro México, Jorge Mañé, vocero del campeonato y presidente de la Federación Mexicana de Pádel, confirmó que el certamen se llevará a cabo con normalidad en la Arena GNP, que no sufrió afectaciones severas tras el paso del huracán John. Además, el directivo habló sobre las expectativas para este nuevo campeonato, así como las figuras que estarán presentes.

¿El torneo sigue en marcha en la misma sede y la misma fecha, tras el paso del huracán John?

Como bien dices, ya lo hemos confirmado. Te quiero decir que, desde las 48 horas siguientes al desafortunado paso del huracán John, por el bello puerto de Acapulco, lo confirmamos. La realidad es que la Arena GNP quedó con mucha agua nada más, pero en menos de una semana ya estaba todo al 100. De hecho, el día de hoy comenzaron ya las instalaciones, ya llegaron las canchas el sábado de Europa, ya llegaron las alfombras. El branding estará llegando este miércoles 22 de octubre, todo está al 100% listo, igual los hoteles. Ahora sí que más que confirmar o reconfirmar, es ratificar, que vamos a estar 100% listos para el día 25 de noviembre para el inicio del GNP México Major Premier Pádel. Les puedo garantizar que los que vivieron la experiencia de marzo, se van a llevar una grata sorpresa porque va a estar todavía más grande y más bonito.

¿La inundación fue la única afectación que sufrió la Arena o tuvo algunos otros daños? Si es así, ¿cómo resolvieron este tema?

Básicamente fue agua. Sí entró mucha agua, se inundó por todos lados, se inundaron las canchas, las instalaciones, pero así como entró, así se fue también. Cuando dejó de llover, en 24 horas solita se había ido la mitad o tres cuartas partes. En cinco días ya estaba todo seco. Sí fue una tarea importante que tuvimos que utilizar a mucha gente. Tengo que agradecer a Mundo Imperial porque una vez más hizo una labor titánica, y de cuando sucedió la llegada de la tormenta tropical John, a que quedó todo perfecto, fueron 11 días. Afortunadamente hubo cero daños estructurales, fue básicamente agua y, evidentemente, cuando el agua se fue dejó mucha suciedad, lodo, etcétera, que era lo que se veía en las imágenes, básicamente era tierra con agua. Se hizo un recorrido para toda la prensa en las instalaciones, yo diría que está hasta mejor que antes del paso de John porque se aprovechó para darle un retoque de pintura, y te digo que a partir de hoy, ya hay mucha gente trabajando, no en restauración ni en acondicionamiento, sino en el montaje del evento. Insisto, están llegando las canchas, ya llegaron las alfombras, y vaya que estamos muy emocionados y trabajando a tope.

¿Qué recomendaciones le puedes dar a la gente que se va a dar cita al torneo?

Es un Grand Slam, solo hay cuatro en el mundo, eventos de esta magnitud, solo hay uno en todo el continente Americano. Es el deporte que más crece en el mundo de manera oficial. Lo primero es decirle a todos que apoyemos, que levantemos la mano por México, por Acapulco, porque realmente es una manera de ayudar a toda la gente que se quedó sin empleo. Sí hay un poco de tristeza porque en menos de un año les pegó dos veces y es como para que todos los que vivimos en otras partes de la República levantemos la mano y pongamos nuestro grano de arena para apoyarlos. Recomendaciones, que vean sus boletos, transportación con anticipación, dado que las comunicaciones se van restableciendo, pero también les puedo decir que es muchísima gente afortunadamente la que va a asistir. Hay confirmadas más de mil 500 personas de fuera del país, viene gente de Estados Unidos, de Chile, Brasil, Argentina. A todos los que les gusta el pádel van a ver el mejor pádel del mundo, no ha habido en México un torneo de esta magnitud nunca, esa es la realidad. El de marzo fue el pospuesto, pero fue un pi one, no fue el major. Con todo y eso, el de marzo fue el que más figuras reunió en la historia del pádel de nuestro país y pues lo que va a pasar en la Arena GNP de Mundo Imperial el 25 de noviembre, va a ser el torneo más importante jamás realizado de pádel en todo el continente Americano, y desde luego México.

¿Qué expectativas tienen para este nuevo certamen?

Es una manera de que todos los mexicanos demostremos nuestro solidaridad con nuestros hermanos de Guerrero, que evidentemente no la pasaron bien, en ciertas zonas de hecho, la están pasando mal, y qué mejor que asistir, porque es derrama, y eso implica nuevos empleos. Las expectativas te puedo decir lo mismo, hoy el pádel es el deporte que más crece en el mundo y México no es la excepción. Este torneo es uno de los cuatro más grandes de todo el mundo, insisto, a todos los que nos gusta el deporte, va a ser una semana de mucho deporte, vamos a ver el mejor pádel jamás visto en México, nunca habían venido el Top 100. Te doy una primicia, hemos ratificado también, en las mismas fechas en Acapulco, en la Arena GNP, el Torneo Panamericano de Clubes Federados, vienen 14 países representados. No solo va a ser el mejor pádel profesional del mundo el que se va a jugar en Acapulco, sino también el mejor pádel amateur de todo el continente americano. Es un reto hacer los dos torneos, pero se han ratificado las instalaciones, las verificamos la semana pasada y están al 100. Va a ser una fiesta de deporte, va a ser una fiesta del pádel y repito, es la gran oportunidad para que también demostremos nuestra solidaridad, porque no es solo un evento, es lo que genera; los taxistas, los hoteles, los meseros, los garroteros. Es devolverle la vida al puerto de Acapulco que tanto lo merece.

¿Cuándo arranca el Panamericano?

Este torneo arranca el 28 de noviembre, en las mañanas se va a jugar el Panamericano y en las tardes todos al Major. Yo creo que va a ser una muy buena oportunidad para que todos los que les gusta el pádel puedan ver lo mejor de lo mejor en todos los ámbitos.

¿Qué figuras van a estar presentes?

En los años anteriores, venían los primeros 20, del uno al 40, venían 25. Ahorita no, ahorita del 1 al 100. Arturo Cuello, Paquito Navarro, Agustín Tapia, vienen con familias completas, papás, suegros, novias. De veras que lo que va a suceder, en ninguno de los otros tres grandes va a suceder, también hay mucho de la solidaridad de los jugadores que quieren poner su grano de arena para que todo salga bien.