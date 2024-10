Real Madrid vs. Borussia Dortmund: ¿A qué hora y dónde ver la J3 de la Champions?

Real Madrid y Borussia Dortmund se vuelven a ver las caras, en un duelo que reedita la última final de la UEFA Champions League, aunque en esta ocasión el encuentro corresponde a la tercera jornada de la fase de la liga de la actual edición del certamen más importante a nivel de clubes.

En esta ocasión, el escenario será el Estadio Santiago Bernabéu, donde los merengues tratarán de recomponer el camino, después de que en la fecha pasada se vieron superados por el Lille, con lo que se puso fin a una racha de 14 partidos invicto.

Si bien el Madrid se mantiene invicto en la Liga española, el desempeño del equipo ha dejado mucho que desear debido a la falta de juego colectivo y a que los jugadores demuestran, por momentos, apatía y falta de garra. Sin embargo, el talento individual de Kylian Mbappé, Vinícius, Jude Bellingham y más les ha alcanzado para obtener resultados positivos.

Carlo Ancelotti también deberá poner en la balanza cuánto arriesga en este compromiso, debido a que el próximo fin de semana se medirá con el Barcelona, en el primer Clásico de la campaña.

El técnico italiano contará, prácticamente, con plantel completo, con excepción de David Alaba y Dani Carvajal, que están recuperándose de sus respectivas lesiones.

Sin embargo, Ancelotti reconoce que su equipo no está al 100 % y que le falta solidez defensiva. “No estamos al 100 %. Obviamente, hemos sacado buenos resultados, pero tenemos que mejorar a nivel de juego defensivo y ofensivo, poco a poco lo haremos”, declaró en conferencia de prensa.

El Dortmund quiere va por la revancha

Del otro lado tenemos al Borussia Dortmund, que tratará de tomar una pequeña revancha tras la derrota de 2-0 que sufrió el pasado 1 de junio en el Estadio de Wembley.

No obstante, el Bernabéu es una fortaleza para los merengues, que no caen en Champions como local desde abril de 2022, además de que los alemanes no saben ganar ahí y acumulan cinco derrotas y dos empates.

El Dortmund ganó sus primeros dos compromisos en la Liga de Campeones, pero muestra muchas dudas e incertidumbres, que se hicieron más que evidentes en la Bundesliga, donde marcha en la séptima posición.

El técnico Nuri Sahin tendrá varias bajas sensibles, como las del delantero Karim Adeyemi y el lateral Yan Couto; y aunque viajaron a Madrid Pascal Gross, Niklas Süle y el portero Gregor Kobel, siguen siendo duda para el partido.

Jornada 3

Mónaco vs. Estrella Roja

Martes 22 de octubre

10:45 horas

Por Cinemax/MAX

Milan vs. Brujas

Martes 22 de octubre

10:45 horas

Por TNT/MAX

Arsenal vs. Shakhtar

Martes 22 de octubre

13:00 horas

Por MAX

Juventus vs. Stuttgart

Martes 22 de octubre

13:00 horas

Por MAX

Sturm vs. Sporting Lisboa

Martes 22 de octubre

13:00 horas

Por MAX

Real Madrid vs. Borussia Dortmund

Martes 22 de octubre

13:00 horas

Por TNT/MAX

PSG vs. PSV

Martes 22 de octubre

13:00 horas

Por Cinemax/MAX

Girona vs. Slovan Bratislava

Martes 22 de octubre

13:00 horas

Por MAX

Aston Villa vs. Bologna

Martes 22 de octubre

13:00 horas

Por MAX

Atalanta vs. Celtic

Miércoles 23 de octubre

10:45 horas

Por Caliente TV

Brest vs. Bayer Leverkusen

Miércoles 23 de octubre

10:45 horas

Por Caliente TV

RB Leipzig vs. Liverpool

Miércoles 23 de octubre

13:00 horas

Por Caliente TV

Manchester City vs. Sparta Praga

Miércoles 23 de octubre

13:00 horas

Por Caliente TV

Barcelona vs. Bayern Múnich

Miércoles 23 de octubre

13:00 horas

Por Caliente TV

Atlético de Madrid vs Lille

Miércoles 23 de octubre

13:00 horas

Por Caliente TV

RB Salzburg vs. Dínamo Zagreb

Miércoles 23 de octubre

13:00 horas

Por Caliente TV

Benfica vs. Feyenoord

Miércoles 23 de octubre

13:00 horas

Por Caliente TV

Young Boys vs. Inter