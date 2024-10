“Nos molestó que no nos valorara”: Nene Beltrán estalla contra Fernando Gago

Fernando Gago salió por la puerta de atrás del Guadalajara después de presentar su renuncia a mitad del torne para convertirse en nuevo entrenador del Boca Juniors de Argentina.

Esta situación no cayó nada bien en el Rebaño Sagrado, ya que el estratega de 38 años dejó abandonado el proyecto luego de 10 meses de haber llegado al banquillo.

Nene Beltrán, molesto con Gago

Tras dos semanas de su salida, Fernando Beltrán rompió el silenció y aseguró que los futbolistas de Chivas se molestaron con Gago por la forma en la que se fue, pues semanas antes les había dicho que serían campeones.

“El tema de Gago sí fue difícil, no hablo del tema mío, sino del equipo, porque el equipo confiaba en él. Dos semanas antes de que empezara este relajo de que se iba, habló con nosotros y nos dijo ‘vamos a ser campeones’, y la neta en ese sentido, el equipo le respondió en muchas cosas”, comenzó diciendo.

Además, el Nene aseguró que todos los futbolistas, sin importar si jugaban o no, respaldaron las decisiones de Gago y también lo hicieron en el terreno de juego, por lo que no se sintieron valorados.

“Nadie se quejaba, todo se hacía, tanto los que jugaban o no jugaban, todos con buena cara aunque no les diera la oportunidad. De todos los grupos, nunca se había sentido así, tan entregado al cuerpo técnico y eso fue lo que más molestó, no sentimos que como jugadores se haya valorado el trabajo”, finalizó.

¿Cómo le ha ido a Gago con Boca?

Es importante mencionar que el debut de Fernando Gago con el conjunto Xeneize no resultó como esperaba, puesto que fue goleado 3-0 por Tigre en calidad de visitante. Este 23 de octubre, el exjugador del Real Madrid dirigirá su segundo encuentro ante Gimnasia en la Bombonera de Buenos Aires.