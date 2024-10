“No me voy a ir”, Checo Pérez confirma que seguirá en F1 y sueña con ganar México

La pasión y admiración de cientos de aficionados se hizo presente para recibir a Sergio Pérez en la acostumbrada conferencia que el piloto mexicano realiza previa al Gran Premio de México, rodeado de una atmósfera festiva, el piloto azteca se mostró contento de encontrarse “en casa” y listo para correr este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sergio Pérez aclara los rumores sobre su retiro

Checo Pérez abordó varios temas durante el evento, pero fue enfático al decir “No me voy ir a ningún lado. Tengo contrato y aquí seguiré”, para aclarar los rumores sobre su retiro de la máxima categoría. “Tengo contrato y sé lo que hay ahí; no hay ninguna duda de que estaré el próximo año”, aseguró con firmeza.

Sergio Pérez (Karna Soto)

Pérez también abordó el papel de los medios en la percepción pública, mencionando que cada quien tiene sus propios intereses: “Entiendo los intereses, pero tampoco que se metan con mi gente”.

Sergio Pérez resaltó que sueña con ganar el Gran Premio de México, que definitivamente sería el mejor momento por encima de los ya logrados en su carrera.

Checo reconoció la importancia del apoyo de los aficionados en su carrera, agradeció el ambiente vibrante que crean durante el Gran Premio de México: “La gente es la diferencia. El cariño, la pasión que le ponen y México es un país increíble”.

Este fervor no solo lo motiva a luchar por la victoria, sino que también destaca la relevancia de la comunidad en su trayectoria, “Siempre es especial estar aquí, me llena de energía para hacer las cosas bien”.

“Me encanta cuando los pilotos han ido a diferentes lugares de México, porque les doy recomendaciones, les ayudo a organizar vacaciones, me gusta mucho que conozcan mi país y hablen bien de él”, agregó, evidenciando su deseo de que los forasteros aprecien la riqueza cultural de México.

Sergio Pérez Checo Pérez y Max Verstappen fueron los técnicos del partido de celebridades. (Karina Soto)

La combinación de su amor por el deporte, su respeto por leyendas como Fernando Valenzuela y su compromiso con su país hacen de Checo Pérez un referente en la Fórmula 1 y en el corazón de todos los mexicanos.

Uno de los eventos más esperados es el partido “De la Pista a la Cancha”, donde Checo y Max Verstappen actúan como directores técnicos. Este evento reúne a figuras del deporte y del entretenimiento, y este año el equipo de Pérez salió victorioso. “Fue un gran momento, un partido lleno de diversión y camaradería”, comentó, reflejando el espíritu festivo que rodea al Gran Premio.