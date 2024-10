Del asfalto al emprendimiento, Esteban Gutiérrez incursiona en los negocios de la Fórmula 1

El automovilismo no es solo una pasión para Esteban Gutiérrez, es el punto de partida para una nueva aventura en el mundo empresarial. Tras una exitosa carrera en la Fórmula 1, el piloto mexicano ha dado un giro a su vida profesional, combinando su experiencia en las pistas con su visión emprendedora.

En entrevista exclusiva con Publimetro, Gutiérrez coparte su experiencia en esta nueva faceta, liderando Driver1, una plataforma que conecta a los fanáticos de la Fórmula 1 en México y Latinoamérica y sobre su carrera en el deporte motor.

¿Qué está haciendo Esteban Gutiérrez hoy en día?

—En principio, si nos vamos desde que era niño, siempre tuve la visión de llegar a la Fórmula 1, lo cual se convirtió en mi reto personal. Después de competir en la máxima categoría del automovilismo, siempre tuve en mente, además de seguir compitiendo, migrar hacia el mundo de los negocios. Hoy en día, estoy involucrado como emprendedor, combinando esa pasión con mi experiencia en las pistas.

De la Fórmula 1 al emprendimiento en el deporte motor: Esteban Gutiérrez

Has tenido una carrera destacada como piloto, pero ahora estás en una faceta diferente como emprendedor. ¿Cómo fue esa transición y en qué proyectos estás trabajando actualmente?

—Durante mi carrera como piloto, siempre fui consciente de cómo podría evolucionar mi carrera profesional. A través de los años, viví muchas experiencias que me marcaron, tanto dentro como fuera de la pista. Ahora, en esta nueva etapa, estoy liderando un proyecto llamado Driver1. Este negocio nació de una frustración que sentí como piloto: muchos aficionados me preguntaban cómo conseguir merchandising de Fórmula 1 en México, y no había una respuesta clara. Así que decidí crear una plataforma que resuelva esa problemática y ofrezca todos los productos relacionados con la Fórmula 1, no solo en México, sino también en Latinoamérica.

El automovilismo ha crecido mucho en México en los últimos años. ¿Cómo ves la escena del deporte motor en el país y cómo has aprovechado ese crecimiento?

—La evolución del automovilismo en México ha sido increíble. Cuando empecé, era un deporte más de nicho, no tenía la masividad que hoy tiene, en parte gracias a la estrategia comercial de Liberty Media y la serie Drive to Survive de Netflix. Esto ha permitido que más personas se acerquen al deporte y conozcan la tecnología y el entretenimiento que ofrece la Fórmula 1. Con el auge de la F1 en México, sentí que era el momento perfecto para lanzar Driver1 y acercar los productos a los aficionados, evitando las complicaciones de logística, impuestos y tiempos de espera al pedirlos desde el extranjero.

Driver1 ha tenido un crecimiento significativo en los últimos meses. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la empresa y cuáles son tus proyecciones a futuro?

— El crecimiento ha sido muy positivo. Desde el principio, mi objetivo fue crear un negocio sostenible a largo plazo. Sabemos que en México el fenómeno de Checo Pérez incrementó el interés por la Fórmula 1, pero también hay aficionados que siguen a otros pilotos y equipos. La variedad de productos que ofrecemos en Driver1, como los de McLaren, Ferrari o Aston Martin, fueron muy bien recibidos por los fans. Además, estamos expandiendo operaciones en toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, lo cual nos abre nuevas oportunidades.

Esteban Gutiérrez Esteban Gutiérrez presenta Drive1 (Karina Soto)

Hablando de la Fórmula 1 en sí, ¿cómo observas la competitividad actual de los equipos y el impacto del límite presupuestario?

—El límite presupuestario ha jugado un papel fundamental para aumentar la competitividad. Ahora, más equipos pueden desarrollar sus autos al mismo nivel. Esto ha hecho que las carreras sean más emocionantes e impredecibles, ya que no sabemos con certeza si ganará Ferrari, Red Bull, Mercedes o McLaren. Esa incertidumbre es lo que hace que el deporte sea más interesante para los fans.

¿Cuáles han sido los momentos más importantes de tu carrera como piloto?

— Sin duda, el momento más especial fue competir en el Gran Premio de México en 2016. Representar a tu país a nivel internacional es una motivación inmensa, y nunca olvidaré la conexión que tuve con los aficionados en el Foro Sol. El público coreando mi nombre y la energía que sentí en ese momento es algo que siempre llevaré conmigo.

Por último, ¿cómo ves el Gran Premio de México 2024 y el futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1?

— El Gran Premio de México siempre ha sido un evento increíble, tanto para los aficionados locales como internacionales. Este año, Checo ha enfrentado algunos retos, pero tiene todo el talento y las herramientas para hacer una excelente carrera aquí y cerrar la temporada con fuerza. Será interesante ver quién se lleva la victoria, ya que equipos como McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull están muy competitivos.