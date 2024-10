“Mier…”: Checo Pérez enfurece tras ser eliminado en la Q1 del GP de México

El Gran Premio de México 2024 está resultando una auténtica pesadilla para el tapatío Sergio Checo Pérez, quien largará desde la décimo octava posición en la carrera del domingo, después de una pésima clasificación.

Cuando regresaba al pit line de Red Bull, el mexicano no pudo ocultar su enojo, puesto que su semblante refleja frustración, por lo que a través de la radio, lanzó un contundente “mierd*”.

Checo lamenta su clasificación

Al término de la qualy, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, rompió el silencio y explicó los motivos de su mal desempeño en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, asegurando que se debe una vez más a los problemas que ha presentado con su RB20 a lo largo de la temporada.

“Los principales problemas que he tenido todo el fin de semana, que no puedo frenar el auto. No lo puedo frenar en las curvas lentas, tengo que modular muchísimo el freno porque en cuanto intento atacar empiezo a bloquear, ese ha sido el principal problema”, mencionó ante la prensa.

“No sé si al final sea tanta diferencia, como no lo podemos ver, no sé si haya algo más, pero la distancia es muy grande como para que no haya algo más, lo tenemos que encontrar como equipo”, añadió Checo comparando los problemas de su monoplaza con los del fin de semana pasado.

Reconoce que será complicado

En ese sentido, el mexicano reconoció que, en la carrera de este domingo, será sumamente complicado tener una actuación trascendente, aunque mencionó que hará lo posible por darle una alegría al público.

“Mañana luce super complicado, arrancando casi en último lugar va a ser una carrera donde vamos a tener que luchar de principio a fin, porque poder hacer algo desde ahí va a ser muy complicado”, sentenció.